Vučić izdal ukaz: Vsa sovražna brezpilotna letala nad Srbijo bodo uničena

V uradnem ukazu srbskega predsednika piše, da se takoj uničijo vsi sovražnikovi brezpilotni zrakoplovi na ozemlju osrednje Srbije. Za ta korak se je Aleksandar Vučić odločil po incidentu, ki se je zgodil na območju nad Merdarjem in v bližini Raške, ko so neznani droni opazovali vojašnice in položaje srbske vojske, piše Telegraf.rs.

Da bi preprečili nadaljnje delovanje sovražnika, so takrat v akcijo poslali srbske "mige 29". Njihova naloga je bila spremljati in po potrebi uničiti sovražna brezpilotna letala.

Nedolgo zatem so opazovani zrakoplovi zapustili zračni prostor osrednje Srbije. Če tega ne bi storili, bi bili uničeni. Vrhovni poveljnik srbske vojske je namreč takrat izdal ukaz za takojšnje ukrepanje s protiletalskim orožjem.