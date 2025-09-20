Svetli način
Tujina

Vučić kaže mišice: V Beogradu 10.000 vojakov in 70 vojaških letal

Beograd, 20. 09. 2025 14.48 | Posodobljeno pred 57 minutami

A.K. , STA
V Beogradu je potekala vojaška parada, ki so jo oblasti poimenovale Moč enotnosti. Na njej je sodelovalo okoli 10.000 vojakov, med udeleženci so bili številni predstavniki srbskega državnega vrha s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Parada se je s petjem srbske himne in streljanjem topov začela ob 11. uri pred Palačo Srbija v Beogradu. Potekala je ob dnevu srbske enotnosti, svobode in zastave, na njej pa so predstavili okoli 2500 kosov orožja in vojaške opreme, več kot 600 vozil, 70 letal in 20 plovil.

Dogodka sta se udeležila srbski predsednik Vučić in premier Đuro Macut skupaj z vsemi ministri srbske vlade in drugimi visokimi predstavniki. Parade se je prav tako udeležil razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Vučić je ob dogodku izjavil, da vojaška parada predstavlja ponos Srbije. Dodal je, da si Srbija želi miru, a hkrati zna ohraniti svoje ozemlje in prihodnost. Prisotni so bili tudi gostje iz tujine, med njimi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohamed bin Zajed al Nahjan, delegacija iz Bahrajna ter vojaške delegacije iz Francije, Kitajske, Madžarske in ZDA.

Po poročanju srbskega portala N1 je policija nekaterim skupinam ljudi preprečevala vstop na parado. Ko niso bili pripuščeni do prizorišča, so se nekateri zbrani s 16 minutami molka poklonili smrtnim žrtvam lanskoletnega zrušenja nadstreška v Novem Sadu.

srbija parada
KOMENTARJI (105)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
20. 09. 2025 15.48
Bo Vucic sel na Kosovo po burek ko bo narod lacen Dodik pa v Bosno po sarajevske cevape, kot je sel Putin po psenico v Ukrajino.
ODGOVORI
0 0
piu
20. 09. 2025 15.48
-1
Trenutno se Vikelja in Dodik najbolj bojijo študentov in upokojencev.....
ODGOVORI
0 1
džonborno
20. 09. 2025 15.48
+1
Mi bi tudi rabili kako haubico! so nam Romi okupirali pol Dolenjske, pol Prekmurja in pol Piranskega zaliva! Glavni Baja pa Fužine!
ODGOVORI
1 0
škamp
20. 09. 2025 15.47
a ti ljudje, ki so zadnjič protestirali so pa danes uniforme oblekl pa šli na parado
ODGOVORI
0 0
piu
20. 09. 2025 15.45
-1
morajo se ojačati, glede na vse vojaške poraze.....
ODGOVORI
1 2
Pamir
20. 09. 2025 15.47
+1
Katere poraze?
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
20. 09. 2025 15.44
+1
A je kaj rekel pred kom se bodo branili z tanki letali plovili in raketami ? :)
ODGOVORI
2 1
piu
20. 09. 2025 15.47
+1
pred študenti?
ODGOVORI
2 1
FONDAČ
20. 09. 2025 15.44
+2
Nesmiselne tone železja.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
20. 09. 2025 15.43
+1
Vucic kaže mišice? Kje pa jih kaj ima? Samo kosti in mast na njem
ODGOVORI
3 2
Bolfenk2
20. 09. 2025 15.43
+4
Srbi vsaj imajo kaj za pokazati na paradi. V Sloveniji pa je edina parada parada ponosa. Tako nizko so nas pripeljali levičarji.
ODGOVORI
5 1
anatomija
20. 09. 2025 15.41
-1
Kaj jim pomaga parada in vse to orožje če s epa brezpogojno predajo brez da tuji vojak stopi na njihovo ozemlje .
ODGOVORI
2 3
Glavni_Baja
20. 09. 2025 15.46
+0
težko je ko si sam, brez LAJFA, ko ti je to 💩💩💩 na 1 mestu, a ne @anatomija 😁
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 15.40
-1
Koliko pa je bilo dronov? A več kakor na Thompsonovem koncertu?
ODGOVORI
1 2
Veščec
20. 09. 2025 15.39
-1
Kje je pa zoki?a je avjon zamudu!?u Kuopru ga ni🤣😫
ODGOVORI
2 3
Ročak
20. 09. 2025 15.38
-4
Zarjavele mišice. Tam kamioni?
ODGOVORI
2 6
Glavni_Baja
20. 09. 2025 15.47
daješ kaj na štango, al dela sam desanka šakić 😁
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
20. 09. 2025 15.37
+3
Imajo vsaj kaj za pokazati, kje smo pa mi? Kaj mi pokažemo, kolesarje in neke "borce za pravice" tipa Nika...
ODGOVORI
5 2
Tommy Shelby
20. 09. 2025 15.42
-1
imajo za pokazat K severna koreja
ODGOVORI
0 1
hegel
20. 09. 2025 15.36
+3
tukajle se nekaj dogaja....
ODGOVORI
4 1
NeMoresVerjet
20. 09. 2025 15.36
+3
Za razliko od Slovenije ima Srbija nizko zadolzenost in dejansko svobodo. Mi pa smo hlapci EU in bomo trpeli enako ekonomsko prihodnost kot vsi ostali, ki trenutno podpirajo zadolzevanje v imenu propadle vojne v Ukrajini ampak vedno se najdejo zafrustrirani Slovenci, ki mislijo da bodo s svojimi proti-jugo izjavami spremenili dejansko stanje v drzavi. E, ne boste. Ovce smo bili, smo in ocitno se nekaj casa nameravamo biti.
ODGOVORI
7 4
TvojLjubečNoviSosedAzilant
20. 09. 2025 15.37
-5
Pol pa pejd nazaj domov. Mi rabimo Avstrijo nazaj pa malarja tud
ODGOVORI
1 6
Glavni_Baja
20. 09. 2025 15.37
+1
hlapci in ovce, to pa ja 👍😁
ODGOVORI
4 3
Glavni_Baja
20. 09. 2025 15.41
-1
vlak za avstrijo vam že odpeljal
ODGOVORI
0 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
20. 09. 2025 15.42
-1
Sej bo avstrija nas nazaj ko se malar vrne....z veseljem....pa vse do morja
ODGOVORI
0 1
ianjulia
20. 09. 2025 15.35
+2
Pol stvari je še iz juge! Kdaj bo pa Vučič plačal ostalim republikam za orožje, ki so si ga prisvojili
ODGOVORI
4 2
JackRussell
20. 09. 2025 15.35
-1
Njegove izjave so za stripe kot so Alan Ford in podobne. Kako je ta človek zmagal na volitvah?
ODGOVORI
1 2
Anion6anion
20. 09. 2025 15.44
Kako pa je trump zmagal?
ODGOVORI
0 0
Janez23
20. 09. 2025 15.31
+3
Sedaj je pa na vrsti še skrajno leva Slovenija, da predstavi svojo vojaško parado. Upss, parada odpade, ker naša vojska nima več niti čevljev celih, o orožju pa raje ne bi, ker ga nimamo. Kljub enakemu BDP-ju kot Srbija ali Hrvaška naša vojska gola in bosa. Joj, spet pomota, naša vojska je že imela parado, soboto, 14. junija 2025, v Ljubljani, imenovala se je Sistem se posodablja. Skupnost ostaja..... čak mal, samo to je bila parada ponosa. Ma jbg, čist sem zmeden, ampak v zgodovini levičarske Slovenije drugih parad razen parad ponosa ni bilo. No mogoče v kakšni vasi gasilska parada, pa karneval v Cerknici in na Ptuju, več pa ni.
ODGOVORI
5 2
Lenart Čaubi
20. 09. 2025 15.30
+2
Pa to so Fapi letnik 80 naprej.Veste koliko ogljičnega odttisajo spuščajo v naravo.
ODGOVORI
4 2
