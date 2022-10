Vučić: Kdo je Hrvaška, da odloča, čigavo nafto bomo vzeli in čigave ne?

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki naj bi bil po ponudbi hrvaškega premierja Andreja Plenkovića "besen kot ris", se je z evropskimi voditelji, tudi s hrvaškim, soočil na vrhu v Pragi. Po srečanju je beograjske medije spomnil na svoje prejšnje ocene, da Srbija s Hrvaško glede uporabe naftovodov nikoli ni imela težav, in poudaril, da je bil Jadranski naftovod (JANAF) "skupen projekt, ki je bil zgrajen, v času nekdanje Jugoslavije, zdaj pa pripada Hrvaški". A ob tem je poudaril tudi, da ima JANAF kar 70 odstotkov svojega dela v Srbiji in da država redno plačuje od 45 do 48 milijonov evrov.

Kot je dejal Plenkovič, so bili do zdaj prepričani, da je Hrvaška zanesljiv dobavitelj, poroča Index.hr. "Vendar pa zdaj za nas to niso več. Kdo so oni, da odločajo, katero nafto bomo vzeli in katero ne?" je postavil vprašanje.