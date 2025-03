Vučić: Kdor bo rušil mir, bo aretiran. Odgovarjal bo za svoje početje

OGLAS

"Naredil sem nekaj, kar globoko obžalujem. To bom obžaloval do konca življenja. V zadnjih osmih letih, odkar sem predsednik, nisem sprejel odločitve o pomilostitvi nobene osebe. Zdaj pa sem se odločil, da pomilostim 12 oseb. To je največja napaka, ki sem jo naredil, odkar sem postal predsednik," je po poročanju Nove.rs pred jutrišnjimi protesti v Srbiji dejal predsednik Aleksandar Vučić.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand

Obljubil je, da tovrstnih pomilostitev ne bo več. Med 12 pomiloščenimi osebami je šest študentov, dekanja iz Niša, docent iz Novega Sada ter štirje ravnatelji šol. Vučić je ob tem naslovil tudi jutrišnjim protestom. Da bo država zagotovila sredstva, da bo "neprijavljeni shod potekal mirno". "Vse državne in varnostne organe pozivam, da zagotovijo miren potek shoda. Vso odgovornost nosijo tisti, ki neprijavljeni shod organizirajo, a trudili se bomo, da bo vse potekalo mirno. Vsak, ki bo napadel udeležence demonstracij, bo aretiran, prav tako pa tudi vsak, ki bo napadel kogarkoli drugega ali katero institucijo," je ob tem obljubil.

Vse, ki se bodo udeležili shoda, pa poziva, naj ne povzročajo nemirov. Po poročanju RTS naj bi namreč Vučić prejel informacije o bejzbolskih kijih in molotovkah. Poudarja, da se srbska vojska in policija nista predali in da o tem nikakor ni govora. "Zbrali boste na desettisoče ljudi, zelo ste močni, povejte nam vse, kar želite, pa da vidimo, ali se želite pogovarjati ali tega še vedno ne želite," je dejal. Trdi namreč, da so po tragediji, ki se je 1. novembra zgodila v Novem Sadu in v kateri je umrlo 15 oseb, morali vzpostaviti hitro, "a ne samovoljno odgovornost". "Dva dni po tragediji smo bili soočeni z uničujočimi in nasilnimi demonstracijami, v katerih je prišlo do poskusa zasedbe mestne hiše v Novem Sadu. Kasneje so se začele blokade fakultet in protesti. Njihove zahteve smo razumeli dobronamerno in se nanje odzvali s polno pozornostjo," je ocenil.