Vučić študentom: Pridite, da se pogovorimo. Zakaj tega nočete?

Ko so se študenti v petek bližali Novemu Sadu, je predsednik Srbije Aleksandar Vučić šel na dvodnevno "turnejo" v Ćićevac, Varvarin in Trstenik na jugu Srbije. Krajanom je skušal dati vtis, da so razmere v državi normalne, jim obljubil gradnjo nasipa na Moravi, finančno injekcijo lokalnemu podjetju, obnovo šole, odškodnine za uničen paradižnik ...

V športni dvorani v Trsteniku je nato nagovoril državljane, v svojem govoru pa je hvalil dosežke svoje vlade in se obregnil ob dogodke v zadnjih treh mesecih. Dejal je, da v Srbiji ne bo prehodne niti tehnične vlade, pač pa le "srbska". "Tega filma ne boste videli, dokler sem živ in dokler sem predsednik te države. Lahko je demokracija, volitve, vse lahko, ampak prehodne vlade ne bo. Bo samo ena, edina srbska vlada. Ponudili smo pogovor z mladimi, ki več mesecev protestirajo, ne študirajo. Pridite, da se pogovorimo. Zakaj nočete? Mi se želimo, izpolnili smo vse zahteve. Danes smo izplačali tudi štipendije za vse študente," je dejal Vučić.

Nagovoril je tudi profesorje univerz in jih prav tako povabil na pogovor, "da z dialogom rešujejo težave". "Pozivam vse profesorje univerz, naj ne zabijajo glav v pesek kot noji, pač pa naj se pogovarjajo s svojo državo. Rezervne države nimajo," jim je sporočil Vučić. "To je moja iskrena ponudba in pripravljen sem, da se pogovarjam kadarkoli, podnevi in ponoči. Če se nočete pogovarjati z mano, imate kolikor hočete ministrov, če nočete niti z njimi, lahko s kom drugim," je dejal.

Znova je s prstom uperil v tuje obveščevalne agencije. "Ni lahko voditi, pri tem pa biti samostojen in neodvisen pri odločanju. Ko želite, da vodite svojo državo na svoboden način, da sami sprejemate odločitve v imenu svojega naroda in v interesu svojega naroda, ne pa v interesu velikih sil. Oni hočejo zrušiti Srbijo. To, kar v zadnjem času vidimo, je neposreden poskus tujih obveščevalnih agencij, da uničijo našo državo," je dejal. Pri tem pa omenil tudi Hrvaško: "Zakaj bi Hrvaška želela, da Srbija gospodarsko raste hitreje od nje?"

Minevajo trije meseci od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je v zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi. Tragedija je sprožila množične študentske proteste po državi, saj so ti prepričani, da je za nesrečo kriva skorumpirana politika. Danes bodo študenti v Novem Sadu na severu Srbije blokirali vse tri tamkajšnje mostove čez Donavo, pridružili pa se jim bodo tudi študenti iz drugih mest, beograjski študenti so se že v četrtek peš odpravili v Novi Sad.