Vučić nakazal možnost uvedbe sankcij proti Rusiji

"Nisem navdušen nad tem, a ne vem, kako dolgo bomo zdržali brez uvedbe sankcij. Plačujemo ceno, ker jih nismo uvedli, a je to vprašanje politične opredelitve našega vodstva. Vi pravite, da ste za sankcije, jaz pravim, da ne vem in da jih bomo morda morali uvesti," je Vučić dejal med razpravo z vodjo poslanske skupine Združeni Mariniko Tepić. Dodal je, da tega ne bodo storili, dokler jim tega ne bo treba storiti.

Srbija je sicer obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a še vedno ne želi uvesti sankcij proti Rusiji. Bruselj je Beograd med drugim tudi v širitvenem poročilu pozval, naj uskladi svojo zunanjo politiko z EU, kar pomeni tudi pridružitev sankcijam Zahoda proti Rusiji. K temu je Srbijo ta teden znova pozval ameriški veleposlanik v Srbiji Christopher Hill in obenem ocenil, da vezi med Srbijo in Rusijo vse bolj slabijo.

V razpravi o vladnem poročilu o procesu pogajanj s Prištino o normalizaciji odnosov pod okriljem EU je sicer Vučić v četrtek prvič predstavil najnovejši predlog EU o normalizaciji odnosov, sprejem katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Pri tem se je osredotočil na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice.