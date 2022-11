Vučić: Namesto za albanske institucije naj ZDA in EU skrbijo za sever Kosova

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odločitev Srbov, da zapustijo kosovske institucije, označil za zgodovinsko in opozoril pred katastrofo na Kosovu, če ZDA ne bodo ukrepale. Kosovski premier Albin Kurti pa je sporočil, da poskus srbskih oblasti, da destabilizirajo razmere na Kosovu, ne bo uspel.

Stranka kosovskih Srbov Srbska lista je v soboto sklenila, da bodo srbski predstavniki in uslužbenci protestno zapustili kosovske institucije, na severu Kosovske Mitrovice pa je v nedeljo potekal protest, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč kosovskih Srbov. Udeleženci protesta so obtožili Evropsko unijo, da ne spoštuje bruseljskega sporazuma, in podprli srbske predstavnike, ki so izstopili iz kosovskih institucij.

icon-expand Srbski policisti so v znak protesta slekli uniforme v mestu Zvečan na Kosovu. FOTO: AP

"Na severu Kosova vladata splošna evforija in navdušenje zaradi upora proti Prištini z zapuščanjem institucij. Ljudje so sporočili, da so predani temu, kar je Srbija podpisala v Bruslju," je dejal Vučić in ocenil, da gre za "velike politične, skoraj tektonske spremembe". Vučić je izpostavil, da bi pri razpletu razmer pomembno vlogo lahko igrale ZDA. Po njegovih besedah bi morali Američani naročiti misiji zveze Nato na Kosovu (Kfor), misiji Združenih narodov (Unmik) in pravosodni misiji EU (Eulex), naj namesto albanskih institucij skrbijo za varnost na severu Kosova. "Mislim, da bi takšna odločitev lahko prinesla mir. Če bodo Američani mislili, da Albanci delajo to, kar ni v skladu z Bruseljskim sporazumom in voljo naroda, se bojim, da bi to lahko vodilo v katastrofo," Vučićeve besede povzema Radio Svobodna Evropa.

icon-expand Aleksandar Vučić pozdravlja protest kosovskih Srbov FOTO: AP

Albin Kurti je v nedeljo poudaril, da poskus srbskih oblasti, da destabilizirajo razmere na Kosovu, ne bo uspel, in pozval kosovske Srbe, naj ne bojkotirajo kosovskih institucij, poročajo tamkajšnji mediji. Obenem je pojasnil, da je policija do zdaj izdala 843 opozoril zaradi registrskih oznak in da ni bilo nobenih incidentov ali pritožb. Kurti je sicer že v soboto obtožil Srbijo, da je postala orodje Kremlja. "Jasno je, za kaj gre: predsednik Srbije je lagal ter razočaral Američane in Evropejce, zelo pogosto se sestaja in koordinira z ruskim ambasadorjem v Beogradu. Srbija glede na to, da ni demokratična država, postaja orodje Kremlja," je izjavil Kurti.

icon-expand Albin Kurti FOTO: AP

Umik Srbov iz kosovskih institucij ni rešitev za trenutne spore in lahko stopnjuje napetosti na terenu, pa je v nedeljo ocenil ameriški veleposlanik v Srbiji Christopher Hill. Predstavnike kosovskih Srbov je pozval, naj se vrnejo v kosovske institucije, vključno s policijo, pravosodjem in lokalno upravo, Prištino in Beograd pa, "naj izbereta pot dialoga in se vzdržita dejanj, ki bi privedla do nasilja in napetosti". Srbijo in Kosovo sta k dialogu in k temu, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju, pozvala tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak.