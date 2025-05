Vučić napadel sodišče: 'Komaj so čakali, da ustrežejo protestnikom'

Aktiviste so pridržali 14. marca, dan pred množičnim protestom v Beogradu, ter jih obtožili ogrožanja ustavne ureditve in državne varnosti. Šest obtoženih je v priporu že več kot dva meseca, šest pa jih ni v Srbiji.

"Komaj so čakali, da ustrežejo protestnikom in sprejemajo nezakonite odločitve – odločitve, ki so nemogoče v kateremkoli pravnem redu. Ni države na svetu, v kateri bi tiste, ki so osumljeni najhujših kaznivih dejanj, izpustili," je za provladno televizijo Informer TV v torek dejal Vučić, potem ko je prizivno sodišče v Novem Sadu odredilo hišni pripor za tri od šestih priprtih aktivistov.

Prizivno sodišče je v torek za tri aktiviste namesto pripora odredilo hišni pripor. Med njimi je tudi gimnazijska profesorica Marija Vasić, ki od minulega tedna gladovno stavka. Za preostale tri je predmet vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.

Prizivno sodišče je odločitev sprejelo v postopku, v katerem je odločalo o pritožbah zagovornikov na nedavno podaljšanje pripora, k čemur so z blokadami in protesti pred novosadskim sodiščem več dni pozivali študenti in državljani. Ti so medtem sporočili, da bodo blokado sodišča nadaljevali, dokler iz pripora ne bodo izpustili vseh šest aktivistov.

Vučić je v torek za Informer TV izrazil bes zaradi "krivice in brezvladja". Kot je še dejal, upa, da bo to državo prisililo k odzivu, "da se pogumno soočimo s posledicami barvne revolucije".

Priprte aktiviste je označil za teroriste in pučiste, štiri moške, ki so konec januarja z bejzbolskimi kiji napadli skupino študentov v Novem Sadu in pri tem huje poškodovali dekle, pa za "fante, ki so varovali svoje premoženje in posest".

Obenem je podprl idejo Vučevića, ki je po omenjenem napadu odstopil s čela vlade, da podporniki SNS naslednji teden blokirajo sodišče in zahtevajo njihovo izpustitev.

Srbija se je v politični krizi znašla po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Državo so kmalu zatem zajeli množični študentski protesti, ki so v pol leta prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Vučić proteste označuje za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisuje tudi tujim vplivom in opoziciji. Študenti zavračajo te obtožbe in zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.