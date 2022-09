Vučić napovedal formiranje novega nevtralnega bloka

"Nekateri bodo rekli, da se, če ne bomo šli izključno proti Zahodu in se obrnili stran od Vzhoda, odrekamo modernizmu, napredku in gospodarski blaginji in da je to pomembno za Srbijo. Drugi bodo rekli, da je Srbija propadla in da se ne more upreti satanu, če ne bomo privezali svojega majhnega čolna ob veliko rusko ladjo. Ampak, ali tu je srbski interes?" se je med torkovim nagovorom javnosti vprašal Aleksandar Vučić.

Dodal je, da razume tujce, ki imajo v državi svoj interes, a ne razume domačih politikov in strank, ki se neposredno borijo proti interesom Srbije.

"Zato je pomembno, da formiramo blok normalnosti in spodobnosti – Srbski blok. Tako nacionalni kot državljanski blok spodobnosti, ki se bo postavil po robu enim in drugim," je pojasnil.

Politični analitik Nikola Tomić je za srbsko televizijo N1 komentiral, da bi Vučićeve besede lahko pomenile nekakšno poenotenje sil z Vučićevo SNS v središču. "Temu lahko rečemo več kot koalicija in manj kot ena stranka. Gre za neke vrste močno zavezništvo, katerega vodja bi bil Aleksandar Vučić," je pojasnil.