Vučić napovedal gradnjo jedrske elektrarne v Srbiji

Peter Pellegrini je dejal, da je Bratislava pripravljena graditi jedrske elektrarne v Srbiji ter ji nuditi vse svoje strokovno znanje in operativno tehnologijo. Slovaška ima dve jedrski elektrarni, ki proizvedeta od 50 do 60 odstotkov potreb države po električni energiji.

Kot je ob tem poudaril Aleksandar Vučić, je na Slovaškem elektrika zaradi jedrskih elektrarn v državi veliko cenejša, zato Beograd upa na prispevek Bratislave ter pomoč v tehniki in znanju pri razvoju jedrske energije tudi v Srbiji.

Glede približevanja Srbije Evropski uniji je Vučić po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal, da bo Srbija še naprej delala in dala vse od sebe na evropski poti, hkrati pa si bo prizadevala za svojo krepitev in dvig standardov.

Pellegrini pa je menil, da se EU igra z zaupanjem prebivalcev Zahodnega Balkana. Ocenil je, da je strateški cilj za varnost EU nadaljevanje procesa širitve na območje Zahodnega Balkana, vključno s Srbijo, poroča Tanjug.

Po Pellegrinijevih besedah nekatere države članice EU, ki da so nekoč dajale lažne obljube Zahodnemu Balkanu, zdaj prihajajo s teorijo, da je treba proces širitve reformirati, in z vprašanjem, ali je EU pripravljena na širitev.

"Unija bi morala delovati na podlagi dejstev, pogojev in meril in ne bi smela vanj vpletati veliko politike. Kajti če se bo to nadaljevalo še nekaj let, potem prebivalci te regije ne bodo zaupali temu projektu Evropske unije in to bi bila res velika napaka," je po navedbah Tanjuga še dejal slovaški predsednik.