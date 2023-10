Vučić napovedal predčasne volitve za 17. december

Zahtevo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev in volitev v beograjsko skupščino do konca leta so Aleksandru Vučiću minuli mesec predložili predstavniki proevropskega dela srbske opozicije.

Vučić je v pogovoru za srbsko televizijo Prva TV v četrtek zvečer izjavil, da bo volitve razpisal na zahtevo opozicije in da je izpolnil vse njihove zahteve.

"Zahtevali so in tudi dobili beograjske in parlamentarne volitve. Imeli bodo tudi vojvodinske," je dejal Vučić.

Proevropska opozicija v srbskem parlamentu, ki je v preteklih mesecih organizirala tudi proteste pod geslom Srbija proti nasilju, je septembra podpisala dogovor o predvolilnem sodelovanju. Cilj dogovora je sodelovanje vseh srbskih opozicijskih strank in gibanj za zagotovitev poštenih volitev ter zmaga nad trenutnim režimom s Srbsko napredno stranko (SNS) na čelu, ki jo je do nedavnega vodil Vučić.

V svoji zahtevi po predčasnih volitvah je sicer vztrajala, da volitve v beograjsko skupščino in parlamentarne volitve potekajo ločeno od rednih lokalnih in pokrajinskih volitev v Vojvodini. To je zahtevala na podlagi izkušenj s preteklih predčasnih in rednih volitev po prihodu SNS na oblast leta 2012, ki so bile organizirane tako, da vladajoče stranke vselej nastopajo z enotno listo na vseh volitvah, pri čemer je vedno izpostavljeno ime Vučića kot nosilca liste.

Opozicija je v času volitev v minulem desetletju, ki so bile organizirane na krilih Vučićeve priljubljenosti, med drugim opozarjala na nepravične volilne pogoje, nepopoln in neurejen seznam volivcev ter neenakomerno zastopanost v medijih.