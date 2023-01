Vučić napovedal slovo od predsednikovanja

"Opravljam svoj drugi predsedniški mandat. To je moj zadnji mandat," je izjavil Aleksandar Vučić v svojem letnem nagovoru. Zagotovil je, da ne bo spreminjal ustave, da bi bil lahko predsednik več kot dva mandata. V svojem nagovoru se je dotaknil tudi gospodarstva in varnosti ter komentiral podatke Eurostata. Srbija je bila po teh podatkih leta 2021 četrta najrevnejša država v Evropi po bruto domačem proizvodu na prebivalca in po standardizirani individualni potrošnji na prebivalca. Vučić je izrazil nejevero, da je Eurostat to računal, in dejal, da v Srbiji nihče ne dela za 250 evrov, ampak da je najnižja plača 370 evrov.

Srbija je leto 2022 po njegovih besedah končala tako, da so lahko zadovoljni. "Uspelo nam je ohraniti finančno stabilnost," je dejal. Izpostavil je, da stopnja javnega dolga kljub krizi v svetu ne presega 55 odstotkov BDP.

Kot je še napovedal Vučić, bo povprečna plača marca letos znašala 735 evrov, in poudaril, da ima Srbija zgodovinsko najnižjo stopnjo brezposelnosti. Ta znaša 8,9 odstotka, k čemur so po oceni srbskega predsednika prispevale resne reforme. Vučić je sicer napovedal tudi, da bo srbska vojska povečala število pripadnikov posebnih enot s 1500 na 5000 in da bodo osnovne plače v vojski znašale 2000 evrov, z nadurami in bonusi pa tudi do 3000 evrov. "Veliko smo vložili v vojsko, cilj je, da se število posebnih enot poveča s 1500 na 5000, osnovne plače pa bodo več kot 2000 evrov. Resno se oborožujemo," je izjavil. Ob tem je fante in dekleta pozval, naj se prijavijo v vojsko.