Kosovska policija aretirala štiri Srbe, Vučić napovedal ukrepe

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo javnosti kmalu predstavil zahteve po ukrepih zaradi "brutalnega napada na srbsko prebivalstvo", zlasti na Kosovu. To je izjavil po nočni aretaciji štirih Srbov na severu Kosova in srečanju s posebnim odposlancem EU Miroslavom Lajčakom.

Kosovska policija je danes potrdila, da so v Mitrovici na severu države ponoči pridržali štiri mladeniče srbske narodnosti in jih priprli, poroča portal Kosovo Online. Po navedbah kosovske policije so bili trije od mladeničev pod vplivom alkohola ter so žalili in napadli dva policista, enega od njiju pa naj bi tudi poškodovali. Zaradi suma napada na uradno osebo so zanje odredili pripor in jih bodo predali državnemu tožilcu. Prav tako so v severnem delu Mitrovice aretirali Aleksandra Arsenijevića, voditelja stranke Srbska demokracija, poroča Telegraf. Razlog za aretacijo še ni znan.

Srbski premier Miloš Vučević je za srbsko televizijo Prva TV danes medtem dejal, da so po informacijah, ki jih je dobil od vodje srbskega urada za Kosovo Petra Petkovića, policisti tri mladeniče zvlekli iz enega od objektov in jih pretepli. Pridržali so tudi četrtega mladeniča, ki je dogajanje posnel s svojim telefonom.

Iz urada za Kosovo so domnevno početje kosovskih policistov po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS označili za ogledalo protisrbske politike kosovskega premierja Albina Kurtija ter nadaljevanje represije, ki jo na severu Kosova trpijo Srbi.

Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand

Da Kurti želi pregon srbskega naroda s Kosova, je danes izjavil tudi Vučić. Po njegovem prepričanju to ni jasno samo Beogradu, ampak tudi vsem drugim. "Ko ukinete 5800 delovnih mest in ko ljudje ne morejo opravljati ničesar od tega, kar lahko v sodobnem svetu počne vsakdo, samo zaradi ilegalnih, kriminalnih in protizakonitih odločitev Kurtija, morate sprejeti ukrepe, ki bodo pripeljali do vrnitve določenih pravic, čemur bi rekli status quo ante," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Vučić. Napovedal je, da bo javnost glede tega nagovoril v naslednjih 72 urah. Vučić je ukrepe napovedal po današnjem srečanju s posebnim odposlancem Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom. Ločeno se je sestal tudi z ameriškim veleposlanikom v Beogradu Christopherjem Hillom. Po srečanju je poudaril, da je Beograd vedno odprt za dialog s Prištino, vendar pa da "Srbija ne bo dovolila pogroma in pregona svojega prebivalstva".

Lajčak je z namenom dogovora o naslednjem srečanju v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med stranema v ponedeljek obiskal tudi Prištino. Dialog pod okriljem EU je v zadnjem obdobju sicer zastal, Priština pa je sprejela več enostranskih odločitev. Februarja so kosovske oblasti tako ukinile srbski dinar in zaprle nekatere institucije, ki delujejo v srbskem sistemu. Kosovska policija pa je konec avgusta izvedla racije v občinskih uradih v štirih občinah na severu države in jih zaprla. Med drugim naj bi vdrli v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo ter enega od centrov za socialno delo.