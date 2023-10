Vučić napovedal umik srbskih sil z meje s Kosovom: 'Srbija ne želi vojne'

"Zakaj bi to koristilo Beogradu? Kakšna ideja bi bila to? Da uničimo svoj položaj, ki smo ga gradili leto dni? Da bi to uničili v enem dnevu? Srbija ne želi vojne," je Aleksandar Vučić dejal za Financial Times.

Dodal je, da so opozorila Washingtona nesorazmerna, saj se število pripadnikov srbskih sil na območju ob meji s Kosovom po njegovih besedah zmanjšuje. "Lani smo imeli v bližini administrativne linije 14.000 ljudi, danes jih imamo 7500 in še to bomo zmanjšali na 4000."

Zatrdil je, da je "čista laž", da Srbija pošilja vojsko na kosovsko mejo. "Srbija ne bi imela od tega nobene koristi, saj bi to ogrozilo njen položaj v pogovorih s Prištino pod pokroviteljstvom EU," je dejal.