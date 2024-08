Vučić napovedane proteste označil za poskus rušenja oblasti

Vučić je v petek zvečer ob napovedanem protestu v Beogradu po poročanju Tanjuga dejal, da so od ruskih varnostnih služb dobili informacijo, da se v Srbiji pripravljajo množični nemiri s ciljem državnega udara. Srbski notranji minister Ivica Dačić pa je medtem sporočil, da je policija v Subotici v sodelovanju z varnostno-obveščevalno agencijo Bia pridržala štiri osebe, ki so po njegovih besedah načrtovale napad na policijo in izgrede na protestu.

Pravosodno ministrstvo je državljane danes pozvalo k ohranjanju reda in miru, organizatorji protesta pa so napovedali miren in dostojanstven shod. Zagotovili so, da bo za varnost skrbelo veliko varnostnikov, ter pozvali ljudi, naj na shod pridejo brez strankarskih simbolov in zastav drugih držav, poroča portal N1 Srbija.

V dolini reke Jadar se nahajajo velike količine litija. Rio Tinto je tam že pred leti načrtoval gradnjo rudnika, ki bi lahko proizvedel 58.000 ton litija letno, kar bi zadostovalo za 1,1 milijona vozil ali za 17 odstotkov evropske proizvodnje električnih vozil.

Projektu so tedaj ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik, a ga je minuli mesec obnovila. S tem je prižgala zeleno luč za ponovni zagon projekta, le nekaj dni za tem pa je z Evropsko unijo podpisala sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.