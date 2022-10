Vučić nasprotuje zamenjavi registrskih tablic na Kosovu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po zasedanju Sveta za nacionalno varnost in pogovorih s predstavniki kosovskih Srbov povedal, da je pred dnevi prejel skupno stališče držav peterice in EU. Te so zamenjavo srbskih registrskih tablic na Kosovu označile za legitimen proces, problem pa da je "v metodah in času". Vučić zamenjavi medtem nasprotuje, je pa zatrdil, da bo naredil vse, da ohrani mir.

Za nujni sestanek so ga predstavniki prosili zaradi, kot so dejali, napovedi kosovskega premierja Albina Kurtija, da bodo 1. novembra začeli "z odvzemom premoženja naših državljanov in vozil s srbskimi registrskimi tablicami". Kot je dejal, je predstavnikom držav povedal, da zavajajo javnost in da Priština nima po nobenem sporazumu pravice, da zamenja srbske tablice s tistimi z oznako Republike Kosovo. Pojasnil je, da so za Srbijo sprejemljive statusno nevtralne registrske tablice z oznako KS, medtem ko Priština vztraja pri tistih z oznako Republike Kosovo (RKS), ki pa niso sprejemljive za Srbijo, ki neodvisnosti Kosova ne priznava.

icon-expand Kosovo, zemljevid FOTO: Dreamstime

Predsednik Srbske liste Goran Rakić je po srečanju v Beogradu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem napovedal miren, demokratičen, nenasilen odpor ljudstva v primeru, da bodo kosovske oblasti začele nasilno odvzemati vozila s tablicami, ki jih je izdala Srbija. "Če bo Priština začela nasilno z akcijo glede zaplembe vozil s tablicami KM (Kosovska Mitrovica), bomo blokirali vse prehode in vhode s severa, vhode v osrednje Kosovo in na jugu," je napovedal Rakić. "Ko rečem miren, demokratičen odpor ljudi, to res mislimo in si ga želimo, ne vemo pa, v kaj se bo to sprevrglo in kako se bodo razmere na terenu razvijale naprej." Po srečanju Vučića s predstavniki Srbske liste je v Beogradu potekala še seja Sveta za nacionalno varnost. Po tem zasedanju je Vučić izjavil, da "grožnje Prištine, da bo nadaljevala z izvajanjem akcije, popolnoma ogrožajo stabilnost in mir ter preživetje naših ljudi na Kosovu in Metohiji".

icon-expand meja med Kosovom in Srbijo FOTO: AP

Vučić je sporočil, da je Srbija pred dnevi prejela demaršo predstavnikov peterice, v kateri so bila predstavljena njihova usklajena stališča in stališča EU. V delu, ki se nanaša na registrske tablice, naj bi "Srbija razumela, da je kosovska akcija glede registrskih tablic legitimna, a da je problem v času in metodah". "Njihov načrt je, da vozila s srbskimi tablicami pustijo oditi, ne da bi jim dovolili, da se vrnejo na ozemlje Kosova. Enostavno jim ni jasno, kaj s tem delajo, ker mislijo, da na ozemlju Kosova ni problemov, zato bo lahka odločitev in nobenemu ne bo mar za zamere," je dejal Vučić. "S srbskega vidika bo ta njihova poteza naletela na demokratični odpor, država Srbija pa ne bo dovolila preganjanja in ubijanja svojih ljudi. Srbija vas ne bo pustila na cedilu," je še sporočil.