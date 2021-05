Vučić o srečanju na Brdu: Ni bilo burno, užival sem

Predsednik Borut Pahor je ob deseti obletnici pobude procesa Brdo-Brioni na Brdu pri Kranju gostil vrh voditeljev tega procesa. Priznal je, da je bil to eden najzahtevnejših sestankov, saj je bilo treba narediti zelo veliko, da so prišli do kompromisa. V skupni izjavi, ki so jo sprejeli, pozivajo EU, naj vidi Zahodni Balkan kot celoto in ne samo kot posamične države. V dokumentu pa ni omenjeno nasprotovanje spreminjanju meja. Milanović je opozoril, da v tem procesu ne morejo reševati bilateralnih težav držav članic. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je namreč predčasno odšel.

Srbski predsednik je z Brda pri Kranju odpotoval v Bruselj, v izjavi za medije po pogovorih pa je dejal, da je najpomembnejše, da obstaja konsenz o nadaljevanju evropske poti za vso regijo. "Podprli smo namere, želje in zahteve drugih na Zahodnem Balkanu po določitvi datuma za pogajanja in vizumski liberalizaciji," je dejal.

Hkrati je poudaril, da je bilo na srečanju veliko stvari, o katerih niso bili soglasni, tudi vprašanje spreminjanja meja. Kot je dejal, se "Srbija od nekdaj zavzema za nepremikanje meja". Dodal je, da te iniciative Srbije ostali niso sprejeli. "Ni treba, da se meje v skladu s pravili, ki so jih postavili ZN, premikajo,"je dejal.

Kot je pojasnil, si nekateri spreminjanje meja tolmačijo na dva načina, kakor jim ustreza, Srbija pa meni, da se ne smejo spreminjati brez upoštevanja pravil. Meje so si razlagali, kakor je všeč njim, ne pa tako, kot jih razlagajo mednarodno pravo in ZN, v skladu s tem smo se trudili najti kompromis, je dejal Vučić. "Zadovoljen sem, ker je Džaferović povedal, kaj si misli, in ker smo tudi mi povedali, kaj si mislimo."

To konkretno pomeni, da dogovora glede nespreminjanja meja, kot je bilo pričakovano, niso dosegli. Da pa je bilo za trdno zaprtimi vrati v resnici vroče do zadnjega, kažejo tudi izjave srbskega predsednika, ki trdi, da sta ga kosovska predsednica in bošnjaški član predsedstva BiH napadla, ker ni želel pristati na izraz 'nespreminjanje meja' oziroma ga je želel dopolniti v škodo priznanja Kosova.

Za srbske medije je sicer zanikal napeto dogajanje: "Ni bilo burno, užival sem."

Srbija se je po njegovih besedah vedno zavzemala za nespremenljivost meja, ki jih priznavajo Združeni narodi. "Ta naša pobuda ni bila sprejeta, s preostankom besedila pa smo zadovoljni," je dejal.Poudaril je, da so nekateri zahtevali veliko več in so zelo nezadovoljni.