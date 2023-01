Vučić: Nismo navdušeni nad članstvom v EU, oni pa ne nad nami

Predsednica Parlamenta EU Roberta Metsola, predsednik irske vlade Leo Varadkar, predsednik Srbije Aleksandar Vučić in predsednik vlade Albanije Edi Rama.

Srbija je za članstvo v EU formalno zaprosila leta 2009, a so pristopna pogajanja zastala, po začetku vojne v Ukrajini pa so se odnosi še ohladili. Srbija je namreč obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a ne želi uvesti sankcij proti Rusiji. Bruselj je Beograd med drugim tudi v širitvenem poročilu pozval, naj uskladi svojo zunanjo politiko z EU, kar pomeni tudi pridružitev sankcijam Zahoda proti Rusiji.

Vučić se je v Davosu strinjal, da sta Krim in Donbas del Ukrajine, in poudaril, da je Srbija "bolj zvesta ozemeljski celovitosti članic Združenih narodov kot mnoge druge".

Kot "brutalne laži" je še zavrnil pisanje nekaterih medijev, ki so ga zaradi dobrih odnosov z Rusijo označili za "Putinovo lutko", se je pa izognil odgovoru na vprašanje, ali misli, da je Putin vojni zločinec, in namesto tega ostalim udeležencem očital, da so ruskega voditelja označili za norca, kar po njegovem mnenju Putin definitivno ni.