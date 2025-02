Vučić o avtonomističnih težnjah v Novem Sadu: Vojvodina bo vedno del Srbije

"Nimamo rezervne domovine, Vojvodina je Srbija. Za vedno. Brez popuščanja in umikanja pred tistimi, ki nam hočejo sesuti državo," je na družbenem omrežju Instagram sporočil Aleksandar Vučić in napovedal narodno deklaracijo o Vojvodini.

Po njegovih besedah jo bodo sprejeli na velikem shodu ob svečnici ali dan prej, poročajo srbski mediji. Svečnica se obeležuje 40 dni po božiču oz. 15. februarja po gregorijanskem koledarju.

Kot je pojasnil Vučić, so se namreč v zadnjih dneh pojavile pobude po večji avtonomiji Vojvodine oz. celo njeni odcepitvi od Srbije. Za njimi naj bi stala opozicija, ki da hoče izkoristiti množične proteste, na čelu katerih so študenti, ki so državo zajeli po novembrskem zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji.

"Od tega, da naj bo Vojvodina republika, pa do tega, da se govori o vojvodinskem jeziku in do ideje o odcepitvi Vojvodine od Srbije. Kot odgovorni ljudje, kot ljudje, ki vemo, kaj je Srbija, kaj je naša država, kaj je naša domovina, smo se temu dolžni zoperstaviti na demokratičen način, s političnimi sredstvi," je poudaril Vučić in ljudi pozval na shod.

Dodal je, da bodo v deklaraciji jasno opredelili, kje in kakšna je prihodnost Srbije.