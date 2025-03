Vučić objavil fotografije s hudo poškodovanimi bolniki, javnost ogorčena

Številne države so po tragični nesreči v nočnem klubu v Severni Makedoniji ponudile pomoč in sprejele najtežje poškodovane bolnike. Med njimi je tudi Srbija. Srbski predsednik je celo obiskal bolnike in se z njimi fotografiral, nanj pa se je vsul plaz kritik, saj da bi morali biti tako hudo poškodovani pacienti na intenzivni negi v izjemno sterilnih pogojih in nikakor ne v sobi z več deset novinarji. Poleg tega je na fotografijah videti, da se je bolnikov celo dotikal.

Po tragični nesreči v nočnem klubu v Kočanih, v katerem je umrlo 59 ljudi, okoli 155 pa jih je bilo poškodovanih, je Severna Makedonija zaprosila za pomoč prek mehanizma Evropske unije. Poškodovane s hudimi opeklinami bodo tako med drugim sprejele bolnišnice v Bolgariji, Grčiji, Turčiji, na Madžarskem, v Litvi, na Hrvaškem, v Avstriji, Srbiji in Sloveniji. Slovenija je dva bolnika že sprejela, kmalu naj bi prispela še dva. Kar nekaj bolnikov je sprejela tudi Srbija, hudo poškodovane pa je obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Svoj obisk je objavil na družbenem omrežju Instagram in pripisal, da je zanje nesreča v Kočanih tako huda, kot bi se zgodila kjer koli pri njih. "Verjamem, da bomo lahko pomagali tem ljudem, ki so prišli s strašno hudimi poškodbami. Našim makedonskim bratom in prijateljem smo na voljo. Pripravljeni smo sprejeti še več bolnikov, saj imamo vrhunske bolnišnice," je zapisal in dodal, da Makedoncem ne bo lahko in da jim bodo stali ob strani, kot so oni njim.

In čeprav je po rekordnih protestih v Beogradu, ki so zaradi domnevne uporabe zvočnega topa prah dvignili tudi v tujini, verjetno skušal pozornost preusmeriti na pozitivno stvar – kar pomoč makedonskim bolnikom gotovo je – pa se je nanj vsul plaz kritik.

Kot je razvidno s fotografij, ki jih je objavil, je v bolniških sobah poleg hudo poškodovanih in Vučića še več kot deset novinarjev. Predvsem tisti iz zdravstvene stroke so se razburili in opozorili, da so bolniki z opeklinami že sicer zelo imunsko ogroženi in da je nezaslišano, da je v sobi, ki bi morala biti sterilna, toliko ljudi. "Opekline je treba zdraviti v popolnoma sterilnih pogojih. Že najmanjša okužba je zanje lahko usodna. Po 251. členu Kazenskega zakonika (Malomarno opravljanje zdravniške pomoči) bi se to dejanje lahko štelo za očitno malomarno dejanje zdravnika," je na družbenem omrežju X opozorila dr. Slavica Plavšić, prim. specialistka za pljučne bolezni.

Poleg tega se je Vučić, kot je videti na fotografijah, bolnikov celo dotikal. Tudi odvetnik in nekdanji minister za državno upravo in lokalno samoupravo Srbije Rodoljub Šabić je zgrožen, da so predsedniku dovolili, da je v spremstvu televizijskih snemalcev vstopil na intenzivni oddelek. "Ali ne vedo, da je lahko zanemarjanje sterilizacijskih in higienskih standardov kaznivo dejanje (Kazenski zakonik, 126. člen) malomarnega ravnanja s pacientom, ki se kaznuje s tremi leti zapora?" je zapisal.

