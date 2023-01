Vučić: Odkrili smo enega od največjih nahajališč zlata na svetu

Ocene, da se pod srbskimi tlemi skriva za okoli 500 milijard evrov rudnega bogastva, so se občutno povečale. "Odkrili smo še en kraj v Srbiji, kjer je še več zlata kot v Žagubici. Za zdaj še ne bom povedal točne lokacije, ker bodo vsi drli tja," je naznanil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Dve uri in pol vožnje jugovzhodno od Beograda leži Žagubica, kjer so že potrdili nahajališča zlata. Od tam se proti severu dvigujejo Homoljske planine, ki so že dolgo znane kot domovanje dragocene rude, poudarjajo geologi in vztrajajo: Vučićevo novo nahajališče je lahko izključno na tem območju.

"Meni se zdi povsem v redu. Za mlade bodo službe, vsega bomo imeli tukaj." "Srbija je zelo zlata država," pravijo domačini.

Toda obljube o blaginji so zgolj medijski spektakel vlade, ki narodu deli bonbončke, so kritični srbski geologi. "Ko se omeni zlato, se vsem razširijo oči. Vsi začnejo razmišljati samo o materialnih stvareh. Pozabljajo, da ... ljudje pogosto omenjajo nova delovna mesta in da se ne živi od zraka in vode, kar je oksimoron. Od zraka in vode se dobesedno živi, od zlata pa ne ravno," je nazoren Ivan Radosavljevič iz Civilne iniciative Čuvaji Homolja.

Deset tujih podjetij nadzoruje 90 odstotkov srbskega rudnega ozemlja

Preliminarni rezultati tehnoloških raziskav kažejo, da je mogoče na novem nahajališču proizvesti koncentrat čistega zlata. "Pričakujemo, da bodo ti izsledki potrjeni tudi v elaboratu, ki ga bomo pripravili, potem pa bomo te rezerve tudi preverili," napoveduje srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović.

In kdo si bo odrezal največji kos finančne pogače? Kritiki opozarjajo na prodajo koncesij. Deset tujih podjetij iz Avstralije, Kanade in Kitajske trenutno nadzoruje 90 odstotkov srbskega ozemlja, ki ga raziskujejo v lovu na rudno bogastvo. "Odprtje rudnika ne bo prineslo nič dobrega za prebivalce Srbije ali za kogar koli, za domačine," so kritični nekateri okoliški prebivalci.

Garancije za pridobivanje zlata ni. Pred natanko letom dni so denimo Srbi zavzeli ulice in z množičnimi protesti preprečili gradnjo rudnika litija na zahodu države.