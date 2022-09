Vučić odlikoval Orbana, skupaj sta se zavzela za ukinitev sankcij Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danes v Beogradu premierju Viktorju Orbanu izročil odlikovanje Republike Srbije na veliki ogrlici. Svojega madžarskega kolega je odlikoval za "izjemne zasluge za razvoj in krepitev miroljubnega sodelovanja in prijateljskih odnosov dveh držav".

"Hvala, ker ste v teh mesecih, ko vsi gledajo nase, zbrali moči, da pomagate Srbiji zagotoviti varnejšo in toplejšo zimo in prihodnost. S ponosom smo vam izročili to odlikovanje. Upamo, da bo to najvišje priznanje, ki ga Srbija lahko da, opomnik za madžarski narod in vse naše prijatelje. Nismo imeli večjega prijatelja vse od Ivana Hunyadija," je dejal Vučić. Ivan Hunyadi oz. János Hunyadi je bil vojskovodja iz 15. stoletja, ki je najbolj znan po tem, da je vodil boje proti turškim vpadom na Balkanu in leta 1437 Turke odgnal izpred Smedereva v Srbiji.

Vučić se je Madžarski zahvalil za podporo pri evropskih integracijah Srbije in vseh pomembnih regionalnih vprašanjih. Ocenil je, da imata državi najboljše odnose v sodobni zgodovini.

Prejem odlikovanja je madžarski premier označil za veliko čast. "Redko se odlikuje ljudi, ki so še na funkciji. Mislim, da me z odlikovanjem ne odslavljate, pač pa me opogumljate. Dojemam, da odlikovanja nisem dobil zaradi tega, kar sem počel do zdaj, pač pa za to, kar bom v prihodnje počel za srbsko-madžarsko prijateljstvo," je dejal Orban. Dodal je, da morata Madžarska in Srbija biti dobri prijateljici.

