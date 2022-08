Vučić odpovedal EuroPride v Srbiji, organizatorji zagotavljajo: Parada bo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da se največja parada ponosa EuroPride septembra ne bo odvila v srbski prestolnici, kot so sprva načrtovali. Da je bila odločitev težka, saj da ne želi ogroziti pravic manjšin, je dejal ter dodal, da bi se "v nekem drugem, srečnejšem času dogodek lahko izvedel", a da zaradi napetosti s Kosovom to trenutno ni mogoče. Organizatorji dogodka so medtem sporočili, da bo parada vseeno potekala, saj da je kakršna koli prepoved izvedbe "nezakonita". "EuroPride ni odpovedan in ne bo odpovedan," je zagotovila predsednica EPOA Kristine Garina.

Le dober teden nazaj so se odvili v Srbiji odvili protesti proti izvedbi evropske parade ponosa EuroPride v tej državi. Več tisoč udeležencev je na beograjskih ulicah protestiralo proti domnevnemu negativnemu vplivu EuroPrida na tradicionalne družinske vrednote. Ta naj bi se sicer v srbski prestolnici odvijal med 12. in 18. septembrom, a je srbski predsednik Aleksandar Vučić zdaj sporočil, da je dogodek "odpovedan oz. prestavljen". "V nekem drugem, srečnejšem času bi se dogodek lahko izvedel. Trenutno pa preprosto ne moremo poskrbeti za vse," je dejal Vučić. Razlog za odpoved naj bi bile sicer nedavne napetosti s Kosovom, poroča Euronews. "Velika kriza na Kosovu se ne bo ustavila s 1. septembrom." Kosovo je namreč napovedalo, da bodo sklepi, med katerimi je tudi prepoved vstopa osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami, ki bi morali začeti veljati 1. avgusta, zaradi napetosti na meji s Srbijo v veljavo stopili mesec dni kasneje. "Odločitev je bila težka, saj ne želim ogroziti pravic manjšin," je dejal srbski predsednik, ki je ob tem zagotovil, da se je z odločitvijo strinjala večina njegovih ministrov. Zanikal pa je, da bi bila odločitev sprejeta zaradi vse večjih pritiskov radikalnejših delov družbe in srbske pravoslavne cerkve. EuroPride je največji dogodek parade ponosa na celini, vsako leto pa ga gosti drugo evropsko mesto. Letos bi se moralo prvič odviti v Srbiji, a kljub odpovedi srbskega predsednika bi se lahko dogodek še vseeno odvil. Evropsko združenje organizatorjev ponosa ali EPOA je namreč dejalo, da vlada pravno ne more odpovedati dogodka, ter obljubilo, da bo parado ponosa izvedlo vseeno. "Evropsko sodišče za človekove pravice je pravico do organiziranja parade ponosa razsodilo kot temeljno človekovo pravico," je pojasnila predsednica EPOA Kristine Garina ter dodala, da je vsak poskus 'prepovedi' parade kršitev 11., 13. in 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki jo je ratificirala Srbija kot članica Sveta Evrope. "EuroPride ni in ne bo odpovedan. Med postopkom zbiranja ponudb za EuroPride 2022 je predsednica srbske vlade Ana Brnabić obljubila polno podporo vlade za izvedbo EuroPrida v Beogradu. Pričakujemo, da bo ta obljuba spoštovana," je še dejal Garina.