Vučić: Odstopil bom 27. septembra

"27. septembra bom nagovoril ljudstvo in odstopil s položaja predsednika. Predsednik naše države sem bil najdlje, tega ne bi mogel storiti brez naših državljanov. Državljanom Srbije sem služil zvesto, predano, marljivo, boril sem se, odšel pa bom kot navaden državljan," je kot gost osrednje informativne oddaje srbske komercialne televizije Pink TV napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

V Nacionalnem dnevniku je sicer predsednik odgovarjal na vprašanja o najbolj aktualnih temah v Srbiji in po svetu, poroča Telegraf.rs. Med drugim je komentiral tudi domnevno uporabo zvočnega topa nad srbskimi protestniki. "Nekdo je zvok naložil na to, kar se je v resnici dogajalo in zato se je ljudem zdelo, da jih je nekaj odrinilo. Vse skupaj je bil zmontiran videoposnetek," je trdil na televiziji.

Meni, da so njegovi nasprotniki srbsko družbo z lažmi pripeljali na rob prepada in na rob uvedbe popolne tiranije. "Na srečo smo se temu uspeli upreti. Ponosen sem, da sem na čelu in nosilec resnično svobodnih ljudi," je dodal.

Priznal pa je, da nekatere od svojih nasprotnikov prezira, kar je sicer označil za "veliko napako" in se za to opravičil državljanom. "Nimam pravice prezirati Bojana Pajtića (op. p. vodja študentske liste), Dušana Petrovića ali kogar koli od tistih, ki resnično odločajo o tej listi. Nimam pravice. Še nekaj dni sem njihov predsednik. Žal mi včasih tega ni uspelo skriti," je dejal.

Glede študentskih protestov je dejal še, da v sklopu njih nimajo pravice do blokad univerz, prav tako da jih ne smejo spreminjati v sedeže političnih strank. "Vse to je nezakonito, to so počeli prejšnji dve leti in zdaj želijo to storiti znova. Čas za norost je minil, državljani Srbije niso več tako neumni ali ustrahovani kot pred enim letom," je komentiral študentske proteste. Svoj boj pa je medtem označil za "boj proti tiraniji".