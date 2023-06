Vučič ostro kritiziral Kurtija: 'Tvoj oče je kriminalec'

"Nimam več kaj popuščati. Dovolj je bilo. Tak pogovor nima smisla, odločil se bom, ali bom šel, in to bo taktična odločitev," je dejal Vučić in dodal, da s Kurtijem ne bo govoril. "Ta človek želi vojno za vsako ceno in vsak dan razmišlja o novih provokacijah. In pri tem ima zaščito," je dodal.

"Že vrsto let se na vse načine trudim ohraniti mir, stabilnost in gospodarski napredek. Naša država je dala vse, da bi bilo tako. Če kdo to rad sliši ali ne, to so dejstva in podatki. Ne glede na to, kako se trudimo biti resen in odgovoren partner, smo na evropski poti, a nikoli na nas niso gledali tako. Če na njihovo zahtevo nismo brezpogojno in brezpogojno ukrepali, smo bili krivi. Od začetka leta ni bil ustreljen ali ranjen noben Albanec," je dejal Vučić in se nato spomnil vseh situacij, v katerih so bili ranjeni Srbi.

Po njegovih besedah, Kurti ustvarja kriminalno situacijo, v kateri trpinči vse državljane srbske narodnosti. "Mislil sem, da to počne sam, zdaj vem, da ima podporo nekaterih zahodnih držav," je pojasnil.