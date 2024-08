Vučić po incidentu s Severino: O njej mislim vse najslabše

Aleksandar Vučić je v ponedeljek zvečer nastopil v oddaji na televiziji Pink in med drugim komentiral tudi pridržanje Severine na srbski meji. "Zdaj vas bom presenetil s tem, kar bom povedal. Zjutraj sem poklical Dačića, ga zbudil, da vidim, kaj se dogaja s Severino. Rekel mi je, da je niso pridržali, dve uri so jo zadržali na meji. In mislim, da je to zelo neumno in nepotrebno, pa ne zaradi Severine, o kateri mislim vse najslabše," je dejal.

Hrvaško pevko so po poročanju hrvaških medijev ustavili na meji, ji pregledali avtomobil in jo pospremili v policijsko zgradbo na razgovor. Tisti večer naj bi pela na zasebnem rojstnodnevnem praznovanju v Beogradu.

Na razgovoru so jo med drugim spraševali o njenih izjavah o Srebrenici, v katerih je zvezdnica uporabila besedo genocid, izjave pa so stare že nekaj let. Pevka se je kasneje odločila, da se vrne na Hrvaško."Ko so me začeli spraševati, kaj mislim o posiljenih ženskah in o Srbih, izgnanih iz Hrvaške, sem dejala, da je vsaka žrtev težka, a da prekinjam to predstavo in da ne bom več odgovarjala na njihova vprašanja ter da naj mi vrnejo dokumente. Nikoli več ne bom prišla v Srbijo, dokler bo na čelu države tak diktator," je zapisala.