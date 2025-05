"V vsakem primeru bom dal ukaz in opozorilo, da se moramo povsod, kjer obstaja sum ali zlorabe s strani tako imenovanega končnega uporabnika, torej dobav na prvi bojni črti, tega zavedati in zagotoviti, da se takšne pogodbe ne izvajajo," je Aleksandar Vučić dejal za Radio in televizijo Srbija.

"Prejšnji teden sta me dva veleposlanika napadla in vztrajala, da smo strelivo Ruski federaciji dobavljali prek turškega podjetja in da je bilo srbsko strelivo videno na bojišču z ruske strani," je dejal.

"Naše tovarne morajo delati in živeti. Vladna obrambna industrija neposredno zaposluje približno 23.000–24.000 ljudi. Obstaja tudi zasebni sektor obrambne industrije in na splošno je od te industrije posredno odvisnih vsaj 25.000 ljudi," je izjavil predsednik.

Ruska zunanja obveščevalna služba je prej sporočila, da srbska obrambna podjetja v nasprotju z navedeno nevtralnostjo Beograda še naprej dobavljajo strelivo kijevskemu režimu.

Agencija je sporočila, da ena od shem, ki se uporablja za prikrivanje protiruskih dejanj, vključuje ponarejena potrdila končnih uporabnikov in posredniške države. Države, ki delujejo kot posredniki, so pogosto članice Nata, večina poslov pa poteka prek Češke, Poljske in Bolgarije. Nekatere od nedavnih pridobitev so "eksotične" afriške države, navaja agencija.