Po napadih na Kosovu okrepljen nadzor v celi državi, Vučić in Kurti se obtožujeta

V Banjski so trenutno forenzične ekipe, dostop do vasi pa je onemogočen. Blokirani so namreč vsi vhodi v vas, iz smeri Zvećana, Zubinega Potoka in z glavne ceste Kosovska Mitrovica-Leposavić.

Pripadnike kosovske policije so včeraj v raško-prizrenskem samostanu napadli Srbi, en policist je bil ubit, dva pa sta bila ranjena. V izmenjavi ognja med policijo in Srbi s s severa Kosova so bili ubiti tudi trije napadalci, napad pa je že obsodila mednarodna javnost, poroča Telegraf.

Včeraj zvečer je javnost nagovoril srbski predsednik Aleksandar Vučić in dejal, da je bil to eden najtežjih dni za Srbijo, ter da nikoli ne bodo priznali neodvisnega Kosova. "Moje sporočilo, najpomembnejše: Nikoli ne bomo priznali neodvisnega Kosova, lahko nas vse pobijete."

Po napadu so na območje bile napotene okrepljene sile kosovske policije, vključno s Kforjem, mejni prehod Jarinje pa so zaprli.

Direktorica bolnišnice v južni Mitrovici je sporočila, da so ranjenega napadalca prepeljali v Univerzitetni klinični center v Prištini, poroča Kljan Kosova. Napadalec naj bi imel več strelnih ran in zlomov.

Kosovsko tožilstvo je sporočilo, da so zaradi napada pridržali šest ljudi, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, eden od njih pa je obtožen terorizma. "Gre za napad na ustavni red Kosova, pripravo terorističnih dejanj ali kaznivih dejanj zoper ustavni red in varnost Kosova ter posest in nadzor nedovoljenega orožja," so po navedbah Telegrafa, navedli v tožilstvu.

Vučić je dodal še, da naj bi kosovski policisti prikazali posnetek v katerem ubijejo "srbske teroriste", v bistvu pa naj bi šlo za posnetek Gorskega Karabaha. "Kurtijeva želja je, da nas povleče v vojno z Natom." Sicer pa je poudaril, da ni nobenega opravičila za umor kosovskega policista.

Kurti je sicer že včeraj poudaril, da gre za organizirani kriminal, ki ga politično, finančno in logistično podpira Beograd.

Miroslav Lajčak: Gre za strahopetno in nasilno dejanje

Na situacijo na Kosovu se je odzval tudi posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak in poudaril, da ta grozovit napad še toliko bolj poudarja nujnost diplomacije in dialoga.

"Tako strahopetno in nasilno dejanje je globoko zaskrbljujoče in v nasprotju z načeli miru in sodelovanja. Moje srce je z žrtvami, njihovimi družinami, prijatelji in sodelavci," je na Facebooku, po poročanju Telegrafa zapisal Lajčak. Slednji se je sicer ravno vrnil z New Yorka, kjer je potekala Generalna skupščina ZN in na kateri se je sestal s predsedniki Zahodnega Balkana ter razpravljal o težavah. Zavezal se je, da bo v prihodnjih dneh svoj čas namenil izključno iskanju poti naprej za Srbijo in Kosovo.

Spopad na Kosovu je eden najhujših v zadnjih letih in sledi več mesečnemu naraščanju napetosti med državama. Kosovo je leta 2008 razglasilo neodvisnost, vendar ga Srbija - skupaj s ključnima zaveznicama Beograda Kitajsko in Rusijo - ne priznava, poroča BBC. Številni Srbi namreč menijo, da je Kosovo rojstni kraj njihovega naroda, vendar je sedaj med 1,8 milijoni prebivalcev ostalo le še šest odstotkov etničnih Srbov. Kosovo je sicer bilo del Srbije, vendar so bile srbske sile po vstaji albanskih gverilcev in kasnejšem Natovem bombardiranju leta 1999 pregnane.