Vučić po srečanju z Macronom napovedal gradnjo beograjskega metroja

Srbija bo 15. decembra s francoskim Alstomom podpisala sporazum o gradnji prve linije beograjskega metroja, je v četrtek po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. "V prihodnjem mesecu bomo ta posel dokončali oziroma vstopili v sklepno fazo, da bo Beograd čez dve leti in pol do tri končno dobil metro," je dejal.

Vučić je uradni obisk v Franciji začel v četrtek z delovno večerjo. Z Macronom sta med triurnim pogovorom po njegovih besedah razpravljala o "vseh strateških vprašanjih", ki so pred državama. Kot je še dejal, Srbija od Francije kupuje tudi superračunalnik, ki bo "edini takšne vrste v jugovzhodni Evropi", z Macronom pa sta govorila še o vojaško-tehničnem sodelovanju, vključno z možnostjo sestavljanja helikopterjev Airbus v Srbiji.

Trgovinska menjava med Srbijo in Francijo bo letos po Vučićevih besedah prvič presegla dve milijardi evrov.

Predsednika sta govorila tudi o geopolitičnih vprašanjih in o evropski poti Srbije. "Veliko je odvisno od nas, a verjamem, da bo tudi razpoloženje v Evropski uniji takšno, da bo Srbiji omogočen napredek," je dejal Vučić.

Macron je Vučića v Parizu nazadnje sprejel aprila lani. Vučić je Macrona v Beogradu gostil dobre štiri mesece pozneje, ko sta državi sklenili dogovor o nakupu 12 francoskih vojaških letal rafale v vrednosti 2,7 milijarde evrov.