Tujina

Vučić po srečanju z Macronom napovedal gradnjo beograjskega metroja

Pariz, 14. 11. 2025 10.40 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
4

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po srečanju s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom v Parizu napovedal gradnjo prve linije beograjskega metroja. Sporazum s podjetjem Alstom naj bi podpisali decembra, Beograd pa naj bi metro dobil čez dve in pol do tri leta. Dogovor zajema tudi nakup superračunalnika in sodelovanje na vojaškem področju.

Aleksandar Vučić na obisku pri Emmanuelu Macronu
Aleksandar Vučić na obisku pri Emmanuelu Macronu FOTO: Profimedia

Srbija bo 15. decembra s francoskim Alstomom podpisala sporazum o gradnji prve linije beograjskega metroja, je v četrtek po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. "V prihodnjem mesecu bomo ta posel dokončali oziroma vstopili v sklepno fazo, da bo Beograd čez dve leti in pol do tri končno dobil metro," je dejal.

Vučić je uradni obisk v Franciji začel v četrtek z delovno večerjo. Z Macronom sta med triurnim pogovorom po njegovih besedah razpravljala o "vseh strateških vprašanjih", ki so pred državama. Kot je še dejal, Srbija od Francije kupuje tudi superračunalnik, ki bo "edini takšne vrste v jugovzhodni Evropi", z Macronom pa sta govorila še o vojaško-tehničnem sodelovanju, vključno z možnostjo sestavljanja helikopterjev Airbus v Srbiji.

Trgovinska menjava med Srbijo in Francijo bo letos po Vučićevih besedah prvič presegla dve milijardi evrov.

Predsednika sta govorila tudi o geopolitičnih vprašanjih in o evropski poti Srbije. "Veliko je odvisno od nas, a verjamem, da bo tudi razpoloženje v Evropski uniji takšno, da bo Srbiji omogočen napredek," je dejal Vučić.

Macron je Vučića v Parizu nazadnje sprejel aprila lani. Vučić je Macrona v Beogradu gostil dobre štiri mesece pozneje, ko sta državi sklenili dogovor o nakupu 12 francoskih vojaških letal rafale v vrednosti 2,7 milijarde evrov.

Aleksandar Vučić Emmanuel Macron Beogradski metro Alstom Francija
Naslednji članek

BBC Trumpu poslal opravičilo, plačilo kompenzacije zavrnili

SORODNI ČLANKI

Srbija in Francija v Beogradu sklenili dogovor o dobavi 12 rafalov

Macron: Prihodnost Srbije je v EU in nikjer drugje

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
14. 11. 2025 11.12
Se pravi, financirala EU, a on naprej sedel na dva stolčka. Res je čas da ta EU gre v v pozabo. Zakaj Rusi ne financirajo če je takšni podpornik Putina?
ODGOVORI
0 0
Roadkill
14. 11. 2025 11.10
Kaj Lubljanski metro de ?
ODGOVORI
0 0
ivanović
14. 11. 2025 11.09
Alstom 😅 sliši se znano 😂
ODGOVORI
0 0
ivanović
14. 11. 2025 11.09
Ljubav jaka
ODGOVORI
0 0
