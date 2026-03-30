Tujina

Vučić po volitvah in pretepih pred volišči: Zmagali smo 10:0

Beograd, 30. 03. 2026 07.40

Avtor:
M.V.
Shod podpornikov Vučića v Beogradu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, vodja vladajoče Srbske napredne stranke, je na lokalnih volitvah razglasil zmago koalicije pod vodstvom SNS v vseh 10 občinah in mestih. Volitve so zaznamovali incidenti, pretepi in nepravilnosti, na katere sta opozorili opozicija in študentsko gibanje.

Aleksandar Vučić je razglasil "zmago 10:0" nad opozicijskimi in študentskimi listami. Najbolj negotovi rezultati so bili v vojvodinski občini Kula, vendar je SNS zmagala s 530 glasovi prednosti. Volitve so potekale v Aranđelovcu, Bajini Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanih, Majdanpeku, Sevojnu in Smederevski Palanci, volilno pravico pa je imelo nekaj manj kot 250.000 volivcev.

Mediji blizu Vučića že ves dan poročajo o napadih na podpornike stranke SNS. Hkrati so opazovalci opozicije, študentskega gibanja in nevladnih organizacij vladajočo stranko obtožili, da v sodelovanju s policijo ustrahuje državljane in ustvarja neregularne razmere za normalen volilni proces.

Po poročilih neodvisnih opazovalcev in opozicijskih list je bil volilni dan zaznamovan s številnimi incidenti in nepravilnostmi, glasovanje pa so v večini krajev spremljali fizični spopadi, napadi na državljane, aktiviste in novinarje. Spopadi so bili zabeleženi v Boru, Bajini Bašti in Kuli.

Prijavljene so bile številne nepravilnosti – od domnevno pripeljanih volivcev iz tujine do fotografiranja glasovnic in pritiska na volivce. "Hvala Srbiji za ogromno zaupanje," je dejal Vučić in zatrdil, da se SNS po zadnjih raziskavah "odrezala najbolje" v zadnjih šestih letih.

Vučić je ob navajanju današnjih rezultatov volitev dejal, da je SNS zmagala v Boru z okrog 1900 glasovi prednosti, v Aranđelovcu z 52,96 odstotka, v Bajini Bašti s 53,49 odstotka, v Kladovu pa je SNS pri 71,98 odstotka.

Lista, združena okoli SNS, je v Lučanih osvojila približno 63,78 odstotka glasov, v Majdanpeku 65,64 odstotka, v Sevojnu pa 51,48 odstotka, medtem ko je v Smederevski Palanki SNS osvojila približno 58 odstotkov glasov.

SNS je v primerjavi z rezultati prejšnjih lokalnih volitev v večini območij zabeležila povečanje podpore. Največje povečanje podpore SNS so zabeležili v Kladovu, Boru, Majdanpeku in Aranđelovcu, medtem ko je podpora Napredni stranki upadla v Smederevski Palanki, Knjaževcu in Kuli.

Policija vdrla v pisarne opozicijskih strank

Policija je sicer sinoči vdrla v pisarne opozicijskega Narodnega gibanja Srbije (NPS), kar so obsodile tudi druge parlamentarne opozicijske stranke. Sprva razlog za policijsko racijo ni bil znan, predsednik NPS Miroslav Aleksić pa je kot pojasnilo navedel, da "policijski postopki z osebami, ki so se nahajali v teh prostorih, še poteka".

Vučić je kasneje novinarjem povedal, da so uradniki NPS osumljeni, da so klicali ljudi, naj ne volijo za določeno stranko. "Vsi telefoni so bili zaseženi in verjamem, da bodo te osebe aretirane," je zatrdil Vučić.

srbija lokalne volitve vučić zmaga

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
30. 03. 2026 08.39
Idol Janše, sreča pa smo ga pravočasno zaustavili
Žmavc
30. 03. 2026 08.38
Mu je prijatelj Golob že čestital? Oba sta namreč zmagala z ogromozansko razliko!
realist9000
30. 03. 2026 08.35
tako bi radi šteli glasove tudi v Svobodi z Jankovičem
DAN ODPRTIH VRAT
30. 03. 2026 08.35
Naša desnica ti čestita
DAN ODPRTIH VRAT
30. 03. 2026 08.35
Bravo
LeviTUMOR
30. 03. 2026 08.31
Sem že mislil, da gledam naso levicarsko-stevanović bando, kako razbija po lj, kot so med corono. Neke bistvene razlike ni. Need njimi, ne med golobjadjo.
FreedomMan
30. 03. 2026 08.40
Govoriš o koronskih časih verjetno
Zvezdankriž
30. 03. 2026 08.23
Nisem prepričan, da si naši desničarčki želite živeti v Srbiji pod Vučičevim režimo kjer tudi v javni upravi ni nujno, da ti delovna doba teče in da so vsi prispevki plačani. Penzije v Srbiji sigurno ne moreš dočakati. Razen, če si sektaš pa dobiš dobro službo in lahko neomejeno in neovirano kradeš.
Artechh
30. 03. 2026 08.27
Teh ljudi je že v slo 20%
Žmavc
30. 03. 2026 08.30
Kdo bi si želel želeti v Srbiji? Še vi ste zbežali od tam.
Artechh
30. 03. 2026 08.38
Kulturo definira narod
FreedomMan
30. 03. 2026 08.40
Sđs
Lopov975
30. 03. 2026 08.21
kera banda,neverjetni so
MarkoJur
30. 03. 2026 08.21
Isto kot pri nas, goljufije, korupcija, zlorabe polažajev in državnih inštitucij....
Artechh
30. 03. 2026 08.20
Sej pri nad pa vucic Janković Golob naveza zmaga 🤮
Žmavc
30. 03. 2026 08.18
Srbski Golob. Podobna sta si glede višanja cen, novih davkov in po korupciji. Pa še kolega sta.
simc167
30. 03. 2026 08.23
ojoj, kletar kako si falil. vučić in pukljasti krokar sta brata pri vohunjenju za svojimi državljani. oba bi svoje otroke prodala za oblast.
Žmavc
30. 03. 2026 08.29
Seveda. Vse kar vam nastavi ogledalo, pošljete v klet. Glede vohunjenja, sta pa dotični dami v posnetkih vse povedali. Aja... Levake vsebina ne zanima. Ni pomembno, če krade, samo da je naš.
simc167
30. 03. 2026 08.31
oj, kletar pa imate ogledalo v kleti?
royayers
30. 03. 2026 08.14
banana država.
Gernig
30. 03. 2026 08.08
Janezekov najboljši prijatelj
Rožle Patriot
30. 03. 2026 08.26
Ne vem, a ni Zoki najboljši prijatelj Holoba, ki bo kmalu tudi predsednik Srbije .. !?
Mirko papež
30. 03. 2026 08.05
Vučiču peneeenu...vučiču peneeeenu
kita 1111
30. 03. 2026 08.02
Tako ne potekajo demokratične volitve
macolagobec
30. 03. 2026 08.01
Bravo Vučo, upam da ste dobro naublal tisto leno levuharijo! Pri nas bi pa še kar vladali.
TheJuniKorn
30. 03. 2026 08.00
Ne bo napredka...
