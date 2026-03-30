Vučić po volitvah in pretepih pred volišči: Zmagali smo 10:0

Aleksandar Vučić je razglasil "zmago 10:0" nad opozicijskimi in študentskimi listami. Najbolj negotovi rezultati so bili v vojvodinski občini Kula, vendar je SNS zmagala s 530 glasovi prednosti. Volitve so potekale v Aranđelovcu, Bajini Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanih, Majdanpeku, Sevojnu in Smederevski Palanci, volilno pravico pa je imelo nekaj manj kot 250.000 volivcev. Mediji blizu Vučića že ves dan poročajo o napadih na podpornike stranke SNS. Hkrati so opazovalci opozicije, študentskega gibanja in nevladnih organizacij vladajočo stranko obtožili, da v sodelovanju s policijo ustrahuje državljane in ustvarja neregularne razmere za normalen volilni proces. Po poročilih neodvisnih opazovalcev in opozicijskih list je bil volilni dan zaznamovan s številnimi incidenti in nepravilnostmi, glasovanje pa so v večini krajev spremljali fizični spopadi, napadi na državljane, aktiviste in novinarje. Spopadi so bili zabeleženi v Boru, Bajini Bašti in Kuli.

Prijavljene so bile številne nepravilnosti – od domnevno pripeljanih volivcev iz tujine do fotografiranja glasovnic in pritiska na volivce. "Hvala Srbiji za ogromno zaupanje," je dejal Vučić in zatrdil, da se SNS po zadnjih raziskavah "odrezala najbolje" v zadnjih šestih letih. Vučić je ob navajanju današnjih rezultatov volitev dejal, da je SNS zmagala v Boru z okrog 1900 glasovi prednosti, v Aranđelovcu z 52,96 odstotka, v Bajini Bašti s 53,49 odstotka, v Kladovu pa je SNS pri 71,98 odstotka. Lista, združena okoli SNS, je v Lučanih osvojila približno 63,78 odstotka glasov, v Majdanpeku 65,64 odstotka, v Sevojnu pa 51,48 odstotka, medtem ko je v Smederevski Palanki SNS osvojila približno 58 odstotkov glasov. SNS je v primerjavi z rezultati prejšnjih lokalnih volitev v večini območij zabeležila povečanje podpore. Največje povečanje podpore SNS so zabeležili v Kladovu, Boru, Majdanpeku in Aranđelovcu, medtem ko je podpora Napredni stranki upadla v Smederevski Palanki, Knjaževcu in Kuli.

Policija vdrla v pisarne opozicijskih strank