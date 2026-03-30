Vučić po volitvah in pretepih pred volišči: Zmagali smo 10:0

Aleksandar Vučić je razglasil "zmago 10:0" nad opozicijskimi in študentskimi listami. Najbolj negotovi rezultati so bili v vojvodinski občini Kula, vendar je SNS zmagala s 530 glasovi prednosti. Volitve so potekale v Aranđelovcu, Bajini Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanih, Majdanpeku, Sevojnu in Smederevski Palanci, volilno pravico pa je imelo nekaj manj kot 250.000 volivcev.
Mediji blizu Vučića že ves dan poročajo o napadih na podpornike stranke SNS. Hkrati so opazovalci opozicije, študentskega gibanja in nevladnih organizacij vladajočo stranko obtožili, da v sodelovanju s policijo ustrahuje državljane in ustvarja neregularne razmere za normalen volilni proces.
Po poročilih neodvisnih opazovalcev in opozicijskih list je bil volilni dan zaznamovan s številnimi incidenti in nepravilnostmi, glasovanje pa so v večini krajev spremljali fizični spopadi, napadi na državljane, aktiviste in novinarje. Spopadi so bili zabeleženi v Boru, Bajini Bašti in Kuli.
Prijavljene so bile številne nepravilnosti – od domnevno pripeljanih volivcev iz tujine do fotografiranja glasovnic in pritiska na volivce. "Hvala Srbiji za ogromno zaupanje," je dejal Vučić in zatrdil, da se SNS po zadnjih raziskavah "odrezala najbolje" v zadnjih šestih letih.
Vučić je ob navajanju današnjih rezultatov volitev dejal, da je SNS zmagala v Boru z okrog 1900 glasovi prednosti, v Aranđelovcu z 52,96 odstotka, v Bajini Bašti s 53,49 odstotka, v Kladovu pa je SNS pri 71,98 odstotka.
Lista, združena okoli SNS, je v Lučanih osvojila približno 63,78 odstotka glasov, v Majdanpeku 65,64 odstotka, v Sevojnu pa 51,48 odstotka, medtem ko je v Smederevski Palanki SNS osvojila približno 58 odstotkov glasov.
SNS je v primerjavi z rezultati prejšnjih lokalnih volitev v večini območij zabeležila povečanje podpore. Največje povečanje podpore SNS so zabeležili v Kladovu, Boru, Majdanpeku in Aranđelovcu, medtem ko je podpora Napredni stranki upadla v Smederevski Palanki, Knjaževcu in Kuli.
Policija vdrla v pisarne opozicijskih strank
Policija je sicer sinoči vdrla v pisarne opozicijskega Narodnega gibanja Srbije (NPS), kar so obsodile tudi druge parlamentarne opozicijske stranke. Sprva razlog za policijsko racijo ni bil znan, predsednik NPS Miroslav Aleksić pa je kot pojasnilo navedel, da "policijski postopki z osebami, ki so se nahajali v teh prostorih, še poteka".
Vučić je kasneje novinarjem povedal, da so uradniki NPS osumljeni, da so klicali ljudi, naj ne volijo za določeno stranko. "Vsi telefoni so bili zaseženi in verjamem, da bodo te osebe aretirane," je zatrdil Vučić.
