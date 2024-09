Bodo v Srbiji uvedli obvezno služenje vojaškega roka?

Sklep o ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka so v Srbiji sprejeli pred 13 leti. Odločitev o njegovi ponovni uvedbi mora sprejeti vlada. Vučić je danes izrazil prepričanje, da bo to odločitev sprejela.

Vučić je že pred časom dejal, da država razmišlja o uvedbi obveznega vojaškega roka, ki bi trajal 60 dni, dodatnih 15 dni pa bi potekale vaje. Takrat je še pojasnil, da bi bilo obvezno za moške, ženske pa bi lahko služile prostovoljno.

Srbski premier Miloš Vučević je napovedal, da bi se služenje vojaškega roka začelo leta 2025, če bo v tem času dosežen politični in družbeni dogovor in če bodo izpolnjeni vsi logistični in administrativni pogoji, poroča Telegraf.