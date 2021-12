Vučić popustil protestnikom: Šel sem naproti ljudem, ne politikom

Zakon o razlastitvi omogoča, da se v nekaj dneh razlasti zemljišče, če je načrtovan projekt v interesu Srbije. V zakonu o referendumu pa so med drugim predvideli možnost, da se po dveh letih ponovi referendum, če oblasti niso bile zadovoljne z rezultatom. Oba zakona naj bi po oceni protestnikov, ki so v preteklih tednih zavzeli srbske ulice, odpirala pot avstralsko-britanskemu rudarskemu velikanu Rio Tintu za izvedbo spornega projekta izkoriščanja litija v dolini Jadra na zahodu Srbije. To bi bila po mnenju ekologov okoljska katastrofa.

Kot je na tiskovni konferenci pojasnil srbski predsednik Aleksandar Vučić, sicer ni mogoče reči, da je Zakon o razlastitvi protiustaven, je pa izpostavil, da ima kot predsednik države možnost, da zakon vrne v parlament, če meni, da ta nekega področja ne ureja na ustrezen način. "Ko vidim, da je zaskrbljena svetovna in olimpijska prvakinja v karateju Jovana Preković, za katero vem, da nima nič proti državi ali proti meni osebno, in podpira proteste, to pomeni, da nečesa nismo naredili dobro oz. da nečesa nismo dobro pojasnili," je dejal po poročanju N1.

Povedal je še, da namerava vlada s spremembo Zakona o razlastitvi pospešiti izvajanje infrastrukturnih projektov in da ta zakon nima nobene povezave s podjetjem Rio Tinto, vendar je zanj še posebej problematična ena stvar – to so noro kratki roki za lastnike nepremičnin. "Roki za pritožbo so zelo kratki – pet plus tri dni, potem ste dejansko izčrpali vse možnosti," je dejal. Pojasnil je še, da bi si lahko kratke roke, določene v zakonu, razlagali kot poseg v lastninsko pravico, ki jo zagotavlja Ustava.

Dodal je še, da zakon ni prestal javne razprave, kar sicer ni protiustavno, je pa bil za to podan nenavaden razlog – covid-19. "Vsi od vladajoče stranke do opozicije bi na svoje shode povabili pet milijonov ljudi in covid-19 ne bi bil problem. Ko gre za javno razpravo, pa je covid-19 problem."

"Moj predlog vladi je, naj ne sprejme novega zakona, pač pa naj prosi vse ljudi, vsa združenja in podjetja na področju rudarstva in energetike in v prometu, komunikacijah in plinski infrastrukturi, da se naredi obsežna javna razprava, ki lahko traja do šest mesecev, da se doseže širok družbeni konsenz," je predlagal.