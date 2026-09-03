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Vučić postaja podkaster: 'O politiki ne bom govoril'

Beograd, 03. 09. 2026 15.32 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Aleksandar Vučić

Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo v petek zagnal svoj novi podkast z imenom "podkAVst". Kot pravi, politika ne bo glavna tema oddaj, temveč želi skozi pogovore spoznati ljudi, njihove življenjske zgodbe, uspehe, padce in prepričanja.

Kot je pojasnil, želi v podkastu govoriti predvsem o ljudeh in njihovih življenjskih izkušnjah. Pogovori naj bi se dotikali njihovih uspehov in neuspehov, prepričanj ter dogodkov, ki so jih oblikovali, poroča srbski portal Danas.

Teme ne bodo omejene zgolj na osebne zgodbe. Aleksandar Vučić je napovedal tudi pogovore o športu, kulturi, umetnosti, veri in zgodovini. Pri tem želi odpreti prostor za teme, zaradi katerih se je po njegovih besedah vredno ustaviti in prisluhniti drugemu človeku.

"Želim si, da bi bil to kraj dobrih pogovorov in zanimivih ljudi. Kraj, kjer se bomo morda malo bolje spoznali," je dejal Vučić.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić
FOTO: AP

Njegov prvi gost bo košarkarski trener Miroslav Muta Nikolić. Predsednik Srbije je ob tem sledilce pozval, naj se naročijo na njegov YouTubov kanal in vklopijo obvestila, če želijo biti del nove podkastne zgodbe že od začetka. Prva epizoda bo objavljena v petek ob 12. uri.

Podkasti med politiki niso nova stvar. George W. Bush je leta 2005 postal prvi predsednik, ki je svoj tedenski radijski nagovor začel distribuirati tudi kot avdiopodkast, s čimer je Bela hiša sledila vse večji priljubljenosti novega formata.

Sicer pa se večina za to odloči po koncu politične kariere. Podobno pot je ubral tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor, ki je po predsedniškem mandatu svojo javno prisotnost med drugim gradil tudi z vsebinami v podkastni obliki.

Aleksandar Vučić Srbija podkast podkAVst

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KOMENTARJI4

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Puško v koruzo
03. 09. 2026 16.08
V Srbiji se ne morejo in ne morejo znebiti teh krethenov.
Odgovori
+2
3 1
Andres
03. 09. 2026 15.52
Ta clovek se v zivljenju ni kaj pametnega povedal, ne vem kje potreba po blebetanju in govorjenju bedarij v javnosti.
Odgovori
+1
5 4
Aijn Prenn
03. 09. 2026 15.52
V Srbiji se ogromno navadnih ljudi loteva "spletnega vplivništva" čisto iz materialnih razlogov.
Odgovori
+2
3 1
Aijn Prenn
03. 09. 2026 15.53
Pol pa objavljajo razne, že kar malo brezvezne videe.
Odgovori
+1
2 1
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