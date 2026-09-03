Vučić postaja podkaster: 'O politiki ne bom govoril'

Kot je pojasnil, želi v podkastu govoriti predvsem o ljudeh in njihovih življenjskih izkušnjah. Pogovori naj bi se dotikali njihovih uspehov in neuspehov, prepričanj ter dogodkov, ki so jih oblikovali, poroča srbski portal Danas.
Teme ne bodo omejene zgolj na osebne zgodbe. Aleksandar Vučić je napovedal tudi pogovore o športu, kulturi, umetnosti, veri in zgodovini. Pri tem želi odpreti prostor za teme, zaradi katerih se je po njegovih besedah vredno ustaviti in prisluhniti drugemu človeku.
"Želim si, da bi bil to kraj dobrih pogovorov in zanimivih ljudi. Kraj, kjer se bomo morda malo bolje spoznali," je dejal Vučić.
Njegov prvi gost bo košarkarski trener Miroslav Muta Nikolić. Predsednik Srbije je ob tem sledilce pozval, naj se naročijo na njegov YouTubov kanal in vklopijo obvestila, če želijo biti del nove podkastne zgodbe že od začetka. Prva epizoda bo objavljena v petek ob 12. uri.
Podkasti med politiki niso nova stvar. George W. Bush je leta 2005 postal prvi predsednik, ki je svoj tedenski radijski nagovor začel distribuirati tudi kot avdiopodkast, s čimer je Bela hiša sledila vse večji priljubljenosti novega formata.
Sicer pa se večina za to odloči po koncu politične kariere. Podobno pot je ubral tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor, ki je po predsedniškem mandatu svojo javno prisotnost med drugim gradil tudi z vsebinami v podkastni obliki.
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