Vučić postaja podkaster: 'O politiki ne bom govoril'

Kot je pojasnil, želi v podkastu govoriti predvsem o ljudeh in njihovih življenjskih izkušnjah. Pogovori naj bi se dotikali njihovih uspehov in neuspehov, prepričanj ter dogodkov, ki so jih oblikovali, poroča srbski portal Danas.

Teme ne bodo omejene zgolj na osebne zgodbe. Aleksandar Vučić je napovedal tudi pogovore o športu, kulturi, umetnosti, veri in zgodovini. Pri tem želi odpreti prostor za teme, zaradi katerih se je po njegovih besedah vredno ustaviti in prisluhniti drugemu človeku.

"Želim si, da bi bil to kraj dobrih pogovorov in zanimivih ljudi. Kraj, kjer se bomo morda malo bolje spoznali," je dejal Vučić.