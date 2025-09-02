Vučić poziral s Putinom in ga nagovoril v ruščini

Vučić se je ruskemu predsedniku najprej v ruščini zahvalil za topel sprejem, ki ga je bil deležen med obiskom Moskve 9. maja.

"Sodelovanje na najvišji ravni z Rusijo na vseh področjih je za Srbijo zelo pomembno in upam, da bomo imeli priložnost izboljšati nekatere vidike sodelovanja. Energija je zelo pomembno področje, še posebej oskrba s plinom," je nadaljeval srbski predsednik.

Kot priložnost za izboljšanje sodelovanja med obema državama je Vučić izpostavil načrtovani naftovod z Madžarsko, ob tem pa je dodal, da so vsa ruska podjetja dobrodošla, da se vključijo v infrastrukturne projekte v Srbiji, poroča nova.rs.