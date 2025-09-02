Vučić poziral s Putinom in ga nagovoril v ruščini

Vučić se je ruskemu predsedniku najprej v ruščini zahvalil za topel sprejem, ki ga je bil deležen med obiskom Moskve 9. maja.
"Sodelovanje na najvišji ravni z Rusijo na vseh področjih je za Srbijo zelo pomembno in upam, da bomo imeli priložnost izboljšati nekatere vidike sodelovanja. Energija je zelo pomembno področje, še posebej oskrba s plinom," je nadaljeval srbski predsednik.
Kot priložnost za izboljšanje sodelovanja med obema državama je Vučić izpostavil načrtovani naftovod z Madžarsko, ob tem pa je dodal, da so vsa ruska podjetja dobrodošla, da se vključijo v infrastrukturne projekte v Srbiji, poroča nova.rs.
Putinu se je zahvalil tudi za podporo pri ohranjanju ozemeljske celovitosti Srbije in za "prijateljski odnos s srbskim ljudstvom".
Po besedah Vučića je Srbija od začetka vojne v Ukrajini pod "velikim pritiskom", a da je ostala dosledna svoji odločitvi, da ne bo uvedla sankcij proti Rusiji. "Še naprej si bomo prizadevali, da ostanemo edina država v Evropi, ki ni uvedla nobenih sankcij proti Ruski federaciji," je poudaril.
Putin je medtem dejal, da Rusija spoštuje "neodvisno politično pot" Srbije pod vodstvom Vučića."Naše strateško partnerstvo je obojestransko koristno in prinaša pozitivne rezultate tako za Rusijo kot za Srbijo," je dodal.
Kasneje sta predsednika Rusije in Srbije nadaljevala pogovor za zaprtimi vrati. Srečanja so se udeležili tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in Putinov pomočnik Jurij Ušakov. Kremelj je že pred srečanjem sporočil, da se bosta Vučić in Putin pogovarjala o razmerah na Kosovu, v Republiki Srbski, rusko-srbskem sodelovanju in drugih področij skupnega interesa.
