Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Vučić poziral s Putinom in ga nagovoril v ruščini

Peking, 02. 09. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
105

Ruski predsednik Vladimir Putin se je ob robu obiska na Kitajskem srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je Putina nagovoril v ruščini in poudaril, da si Srbija želi krepitve sodelovanja med obema državama, zlasti na področju energetike.

Vučić se je ruskemu predsedniku najprej v ruščini zahvalil za topel sprejem, ki ga je bil deležen med obiskom Moskve 9. maja. 

"Sodelovanje na najvišji ravni z Rusijo na vseh področjih je za Srbijo zelo pomembno in upam, da bomo imeli priložnost izboljšati nekatere vidike sodelovanja. Energija je zelo pomembno področje, še posebej oskrba s plinom," je nadaljeval srbski predsednik. 

Kot priložnost za izboljšanje sodelovanja med obema državama je Vučić izpostavil načrtovani naftovod z Madžarsko, ob tem pa je dodal, da so vsa ruska podjetja dobrodošla, da se vključijo v infrastrukturne projekte v Srbiji, poroča nova.rs. 

Aleksandar Vučić in Vladimir Putin
Aleksandar Vučić in Vladimir Putin FOTO: Profimedia

Putinu se je zahvalil tudi za podporo pri ohranjanju ozemeljske celovitosti Srbije in za "prijateljski odnos s srbskim ljudstvom". 

Po besedah Vučića je Srbija od začetka vojne v Ukrajini pod "velikim pritiskom", a da je ostala dosledna svoji odločitvi, da ne bo uvedla sankcij proti Rusiji. "Še naprej si bomo prizadevali, da ostanemo edina država v Evropi, ki ni uvedla nobenih sankcij proti Ruski federaciji," je poudaril. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Putin je medtem dejal, da Rusija spoštuje "neodvisno politično pot" Srbije pod vodstvom Vučića."Naše strateško partnerstvo je obojestransko koristno in prinaša pozitivne rezultate tako za Rusijo kot za Srbijo," je dodal. 

Kasneje sta predsednika Rusije in Srbije nadaljevala pogovor za zaprtimi vrati. Srečanja so se udeležili tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in Putinov pomočnik Jurij Ušakov. Kremelj je že pred srečanjem sporočil, da se bosta Vučić in Putin pogovarjala o razmerah na Kosovu, v Republiki Srbski, rusko-srbskem sodelovanju in drugih področij skupnega interesa. 

Preberi še Putin: Rusija ne nasprotuje članstvu Ukrajine v EU
vladimir putin aleksandar vučić
Naslednji članek

Morilec nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta: Šlo je za osebno maščevanje

Naslednji članek

Načrtovalka poroke leta: 'Sta zelo preprosta ženin in nevesta'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (105)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
02. 09. 2025 20.35
No a prav slišmo; Vučić zna rusko
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
02. 09. 2025 20.35
Pogrebno podjetje naj ustanovita!
ODGOVORI
0 0
periot22
02. 09. 2025 20.34
Bravo Vučič!
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
02. 09. 2025 20.33
same drzave so se tam našle katere spoštujjeo človekove pravice in svobodo govora !!! v vseh teh drzavah redno zapirajo in ubijajo nasproto misleče in to bi naj bilo bodočnost sveta in novi red isto kot pred tisoč leti ko je bil samo kralj in nihče drug
ODGOVORI
0 0
panamera
02. 09. 2025 20.32
A je tako majhen Putin.???
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
02. 09. 2025 20.31
+2
Tak moj tavariš komunista ... !!!
ODGOVORI
2 0
dujedrag
02. 09. 2025 20.30
Marta kos uzurpatorka ki ruši srbijo in hoče da je srbija u Eu, hehe, slovenka
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
02. 09. 2025 20.30
-2
To je naredil Vučko. Za svoj narod. In?
ODGOVORI
0 2
Mizainstol
02. 09. 2025 20.29
-2
Vucic na rednem pranju mozganov pri svojem gospodarju. Revez je ze tako obupan, da govori v ruscini.
ODGOVORI
0 2
St. Gallen
02. 09. 2025 20.28
+1
na RTVju vam prevladuje ljubljanscina......
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
02. 09. 2025 20.27
-1
Marta naj pusti Srbijo in naj se ukvarja z ostalimi v regiji. Ali pa EU priključi Srbiji, če tako želi, da smo združeni.
ODGOVORI
0 1
manga
02. 09. 2025 20.21
+1
Nikoli ne bom razumel zakaj tukaj tolikšen interes za Srbijo?Pustite jih pri miru ne pa da vsak osrednji Dnevnik rtv Slovenije posveča največjo minutažo novicam iz Srbije.
ODGOVORI
2 1
St. Gallen
02. 09. 2025 20.26
+0
Ce pa imate njeno volilno bazo :-)
ODGOVORI
1 1
dujedrag
02. 09. 2025 20.28
+1
interes za HR, BiH,Srbijo je ogromen ker je velik del populacije od tam in vezan na to, zato recimo se ne poroča iz italije, pa tudi je dosta verjetno, da ima Italija kaj bolj zanimivega za pokazat, samo pač se u Slo ne počutijo ....od tam
ODGOVORI
1 0
modelx
02. 09. 2025 20.21
+1
verjetno boljše govori rusko, kot juftić angleško.
ODGOVORI
1 0
Betuul
02. 09. 2025 20.18
Ja no ! Nekako se morajo poklopiti!
ODGOVORI
0 0
myomy
02. 09. 2025 20.16
-2
Medtem pa Pirc Musar na Bledu govori angleško. In kwa zdey?
ODGOVORI
2 4
Ici
02. 09. 2025 20.16
+2
Rusija je zgodovinsko tradicionalni zaveznik Srbije in tak obisk je popolnoma normalen in diplomatsko sprejemljiv. Srbi ne bodo nikoli vazali Amerike in hlapci NATO. Oni so slovani, pravoslavne vere, pišejo v cirilici, so najbolj prvobitni Balkanci in o zamenjavi družbenih in socialnih vrednot pri njih nikoli ne bo dvoma, ker jih ne bo.
ODGOVORI
5 3
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
02. 09. 2025 20.17
-1
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
1 2
dujedrag
02. 09. 2025 20.29
ici, srbi ne bodo vazali amerike....ne vem......u zgodovini so male nacije veliko menjale vazale ob usaki priliki, na žalost velike nacije odločajo use...male pa samo kimajo
ODGOVORI
0 0
Slovener
02. 09. 2025 20.13
-6
A pol grejo srbi v EU, al v Rusijo. Včasih so rekl Srbija do Tokija, zdej je pa še do Prištine ni več.
ODGOVORI
2 8
modelx
02. 09. 2025 20.29
+1
če so pametni v brics. imajo že toliko kitajcev in njihovih naložb, da bodo šli tja, ali pa (še boljše) nikamor in bodo največ pokasirali, ker bi bili nevtralni in take vsi potrebujejo. mi smo svojo priložnost zairgali.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
02. 09. 2025 20.13
+5
S kom pa kaj naši KEKCI spozirajo, z Ramo v belih supergah🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 omg državnika.
ODGOVORI
6 1
300 let do specialista
02. 09. 2025 20.13
+0
Pozirajo*
ODGOVORI
1 1
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
02. 09. 2025 20.13
-3
Umiri se.
ODGOVORI
0 3
Srebrnl breg
02. 09. 2025 20.12
-4
Spet bodo morali Srbi iskati boljše življenje drugje ta jih bo uničili.
ODGOVORI
2 6
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
02. 09. 2025 20.12
-2
Res je tako kaže.
ODGOVORI
1 3
baldahin
02. 09. 2025 20.08
-6
Hudič in njegov vajenec.
ODGOVORI
2 8
Tako pac je
02. 09. 2025 20.11
+2
Baldahincku se blede.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198