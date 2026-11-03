Vučić pred odstopom pomilostil tudi obtožene napadov na študente

Aleksandar Vučić ni želel razkriti imen 49 oseb, ki jih je pomilostil pred odstopom 27. septembra. Višji sodišči v Novem Sadu in Beogradu sta v ponedeljek objavili delni seznam pomiloščenih na podlagi odločb, ki jima jih je posredovalo ministrstvo za pravosodje. Identiteta preostalih 26 pomiloščenih ostaja neznana, poroča portal N1 Srbija.

Med pomiloščenimi je nekdanja državna sekretarka na notranjem ministrstvu Dijana Hrkalović, obtožena trgovanja z vplivom zaradi domnevnega oviranja policijskih preiskav. Sprva je bila obsojena na 16 mesecev zapora, vendar je prizivno sodišče sodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.

Vučić je pomilostil tudi nekdanjo predsednico višjega sodišča v Nišu Dragano Živadinović, obtoženo zlorabe položaja in ponarejanja uradne listine. V zameno za hotelski bon naj bi omogočila pogojni odpust obsojencu.

Pomiloščen je bil tudi moški, obtožen poskusa umora, ker je januarja lani med poklonom žrtvam zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji z avtomobilom zbil in hudo poškodoval študentko v Beogradu.

Vučić je pomilostil še pet moških, obtoženih napadov na protivladne protestnike v Novem Sadu, med drugim zaradi nasilniškega vedenja, povzročitve hudih telesnih poškodb in povzročitve splošne nevarnosti.

Med pomiloščenimi je tudi 12 opozicijskih in študentskih aktivistov iz Novega Sada, obtoženih pripravljanja dejanj zoper ustavno ureditev in varnost Srbije ter v povezavi s kaznivima dejanjema napada na ustavno ureditev in pozivanja k njeni nasilni spremembi.

Vučić je v nedeljo za televizijo Pink glede pomilostitev, ki jih je podpisal kot predsednik države, izjavil, da javnost pozna le dva ali tri imena. Dodal je, da njegovih pomilostitev politični nasprotniki ne morejo spremeniti.