Vučić: Predčasne volitve možne junija

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo napovedal, da bo narodna skupščina v torek ali sredo obravnavala odstop premierja Miloša Vučevića . To po njegovih besedah pomeni, da morajo do 18. aprila sestaviti novo vlado, v nasprotnem primeru pa bodo razpisali predčasne volitve.

Fotografija Aleksandra Vučića in Miloša Vučevića med protestom v Novem Sadu

"Odstopam, sprejemam objektivno odgovornost, naj to prinese umiritev napetosti," je po napadu na študente v Novem Sadu 28. januarja ob svojem odstopu povedal srbski premier.

Odstopila srbski premier Miloš Vučević in župan Novega Sada Milan Đurić

Ko bodo poslanci srbskega parlamenta, v katerem ima Vučićeva Srbska napredna stranka (SNS) večino, sprejeli Vučevićev odstop, bo začel teči rok za sestavo nove vlade, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"To pomeni, da je rok za oblikovanje vlade 18. april, če to želite. Če ne, gremo na volitve, kjer je rok 45 do 60 dni, kar pomeni, da bi bile volitve v začetku junija, 1. ali 8. junija," je izjavil srbski predsednik v nedeljo na seji vlade.

Srbija se je v politični krizi znašla po novembrskem zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je zahtevalo 15 življenj. Državo so kmalu zatem zajeli množični študentski protesti, na katerih med drugim zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi postaje in kaznovanje odgovornih.