Vučić: Preganjanja Srbov s Kosova ne bo več

Vučić je ocenil, da je bil v zvezi s situacijo na Kosovu "prestopljen Rubikon". Tudi če se pojavi rešitev glede novih pravil o osebnih dokumentih in registrskih tablicah, bo prej ali slej nastal nov problem, je menil.

V zvezi z iskanjem kompromisne rešitve za najbolj pereče vprašanje je dejal, da so Srbi s Kosova dali Beogradu proste roke za pogajanja. Kar koli bo kot kompromis sprejel Beograd, bodo sprejeli tudi oni. Postavili so sicer določene zahteve, od katerih ne nameravajo odstopiti, o čemer pa Vučić ni želel natančneje govoriti.

"Zahtevali so zagotovila, da ne bodo doživeli pogroma, kot so ga Srbi z nekaterih drugih območij nekdanje Jugoslavije, in za to so od mene dobili vsa zagotovila. Ne zanima me moja politična kariera, izgona Srbov ne bo," je dejal Aleksandar Vučić.

Po besedah Vučića bodo Srbi, če se njihovo preganjanje ne bo ustavilo, zapustili vse institucije Kosova, kot so politične institucije, policija, sodstvo in podobno.