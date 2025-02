Vučić prejel najvišje madžarsko odlikovanje in se sestal z Orbanom

Viktor Orban je na skupni novinarski konferenci pohvalil dosežke srbskega gosta, s katerim ju vežejo tudi dobri odnosi z Rusijo in Kitajsko. Poudaril je, da je stabilnost Srbije ključna za stabilnost Balkana, dodal pa, da je Srbija stabilna, "če ima močno in odločno vodstvo", poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Poudaril je medsebojni pomen držav za energetsko varnost. "Madžarska ne more biti energetsko stabilna brez Srbije, tako kot Srbija ne more biti brez Madžarske," je dejal in potrdil velik interes za nadaljnjo krepitev že tako trdnih prijateljskih odnosov in sodelovanja med sosednjima državama.