Vučićev paradoks: 'Zahod podpira proteste', a hkrati želi litij

Povod za proteste, ki so se odvijali 10. avgusta, je najava za odpiranje rudnika litija mednarodnega podjetja Rio Tinto v dolini reke Jadar na zahodu. In Vučić je svoje državljane obtožil, da načrtujejo njegovo strmoglavljenje.

Vučić je s tem, ko se je obrnil na Zahod, da bi mu omogočil prehod v zeleno prihodnost, po mnenju njegovih kritikov, obsodil sedem milijonov prebivalcev Srbije na nadaljnje gospodarsko izkoriščanje in onesnaževanje okolja, zaradi česar so zahodni standardi demokracije le še bolj nedosegljivi, piše Politico.

"Postajamo kolonija vseh velikih sil," je prepričan Nebojša Petković, vodja protestov iz Gornje Nedeljice, zaselka v severozahodni Srbiji, ki leži ob glavni lokaciji načrtovanega rudnika. Petković in njegovi sosedje so skoraj dve desetletji opazovali, kako so se geologi in raziskovalci zgrinjali na bregove reke Jadar, kjer so našli bogata nahajališča "belega zlata", ki bi po nekaterih ocenah lahko zagotovila do 90 odstotkov litija, ki ga Evropa potrebuje za svoj zeleni prehod.

In eden od prvih, ki so se oglasili, je bil angloavstralski rudarski velikan Rio Tinto. Dovoljenje za izkoriščanje nahajališča Jadar je dobil že leta 2017, a je bilo to po valu protestov preklicano pred dvema letoma. Kljub temu se Vučić ni odrekel projektu in kljub pomislekom glede njegovih demokratičnih metod je EU računala nanj in ga spodbuja pri uresničitvi projekta.