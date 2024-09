Vučić proti 'balkanski zaroti': Tito je del naše zgodovine, ostal bo pri nas

Beograjski nacionalistični župan Aleksandar Šapić si prizadeva za izkop jugoslovanskega heroja Josipa Broza Tita, ki je bil v Beogradu pokopan leta 1980. "Selitev groba Josipa Broza iz Muzeja Jugoslavije je izjemno pomembna zadeva za srbsko ljudstvo in prihodnost te države," je Šapić dejal na ponedeljkovi seji mestne skupščine.

A njegov načrt očitno ni pogodu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki je za Politico dal jasno vedeti, da se "to ne bo zgodilo". "Nikoli nisem bil velik oboževalec komunistov in komunističnega režima, a Josip Broz je del naše zgodovine. Tukaj je živel, tukaj je pokopan in ostal bo del srbske in jugoslovanske zgodovine," je dejal.