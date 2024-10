Vučić Putinu: Srbija ne bo uvedla nobenih sankcij proti Rusiji

Srbija, kandidatka za članstvo v EU, je zavrnila uvedbo sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije proti Ukrajini in ohranja tesne in prijateljske odnose z Moskvo.

Srbski predsednik se je v pogovoru, prvem po skoraj dveh letih in pol, kot je dejal, Putinu tudi zahvalil, da je Srbiji zagotovil zadostne količine plina "po zelo ugodnih cenah" za to zimo. Srbija je bila popolnoma odvisna od plina iz Rusije, ko so ruske sile februarja 2022 vdrle v Ukrajino. Od takrat je po zgledu številnih držav članic EU iskala alternativne vire oskrbe, vendar ostaja delno odvisna od Moskve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vučić je še povedal, da ga je Putin povabil na slovesnost ob 80. obletnici zmage nad nacizmom 9. maja prihodnje leto.

Danes sicer v Srbiji obeležujejo dan osvoboditve Beograda, ko so jugoslovanski partizani s pomočjo sovjetske Rdeče armade vdrli v Beograd in ga osvobodili nemških sil, ki so ga držale pod okupacijo. Po poročanju Telegrafa sta se slovesnosti udeležili tudi delegaciji ruske in beloruske ambasade.