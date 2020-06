Vučić razglasil zmago, kot je še ni bilo, Tadić politično stanje v Srbiji označil za 'brezupno'

Sodeč po delnih izidih je uspelo triodstotni prag, potreben za vstop v parlament, preseči le še listi socialistov zunanjega ministra Ivice Dačića in desni populistični stranki SPAS nekdanjega vaterpolista Aleksandra Šapića , sedanjega župana Novega Beograda. Poleg tega naj bi sedeže v parlamentu zasedle še štiri liste strank manjšin – Madžarov, Bošnjakov in Albancev, ki za vstop ne potrebujejo preseči treh odstotkov.

Kot je spomnil, je v politiki že dolgo, a nedeljska zmaga je nekaj, česar doslej še ni doživel. " Zmagali smo povsod. Zmagali smo v krajih, kjer še nikoli nismo (...) Srbija še nikoli nikomur ni podelila toliko zaupanja, kot ga je podelila nam. To je za nas ogromna obveza, za mene osebno pa breme tisočih kilogramov, " je nadaljeval Vučić in obljubil, da se bo "z vsem srcem, znanjem in energijo" boril za Srbijo. Govor je zaključil z vzklikom "živela Srbija".

Epidemija koronavirusa se v Srbiji ne umirja. V nedeljo so poročali o 91 novih okužbah, skupno so jih našteli že več kot 12.000. Kljub temu so srbske oblasti še pred volitvami sprostile vse omejitve za zajezitev virusa.

Dačić je ponoči na novinarski konferenci ocenil, da so bile nedeljske volitve "cunami številka dve" – potem ko so volitve leta 2016 "zbrisale" posamezne stranke, so jih volitve leta 2020 dokončno "pokončale". "Ponosni smo na vse dobro, kar smo z Vučićem naredili za Srbijo, in smo pripravljeni nadaljevati to sodelovanje, a ta odločitev mora biti njihova, saj so oni absolutni zmagovalci volitev," je dejal.

Po Vučićevem monologu so sledila vprašanja novinarjev, na katera pa predsednik ni želel odgovarjati. Najprej se je obrnil proti novinarki srbske javne televizije, ki mu je naklonjena. "Navajen sem, da me po treh sekundah prične prekinjati nekdo drug, ne pa RTS," ji je zabičal. Še bolj se je razburil, ko mu je vprašanje postavila novinarka televizije N1, ki je želela vedeti, ali si želi parlament brez opozicije. "Tisti, ki ste jih zagovarjali, ne bi dosegli niti parlamentarnega praga. Več sreče prihodnjič," je dejal Vučić, njegovi strankarski kolegi in podporniki pa so mu nato začeli glasno ploskati. Na sedežu SNS so nato odprli šampanjec, manjkali pa niso niti trubači.

Volilna udeležba je bila v nedeljo po poročanju tujih tiskovnih agencij malo manj kot 50-odstotna, kar je sicer manj kot leta 2016, ko je bila več kot 56-odstotna, a ne bistveno. Volilna komisija mora končne izide objaviti v 96 urah, a kot je zatrdil Srđan Bogosavljević iz agencije Ipsos, ki je skupaj s centrom Cesid izvedla vzporedne volitve, se rezultat zagotovo ne bo bistveno spremenil.

Za 250 poslanskih sedežev se je sicer potegovalo 21 strank in zavezništev, o večjih nepravilnostih pa niso poročali. Volitve so v času epidemije covida-19 potekale ob varnostnih ukrepih, kot so nošenje zaščitnih mask na voliščih in spoštovanje razdalje najmanj enega metra. V državi so sicer v nedeljo potrdili še 91 novih okužb.