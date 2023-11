Vučić razpustil parlament in za 17. december razpisal predčasne volitve

Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo volitve poslancev narodne skupščine 17. decembra, in dodal, da z dnem uveljavitve tega sklepa začnejo teči roki za izvedbo volilnih aktivnosti. To bodo že 14. volitve od uvedbe večstrankarskega sistema v državi in desete predčasne, poroča srbska agencija Tanjug.

Srbi so na volišča nazadnje odšli za predčasne parlamentarne volitve 3. aprila lani, na katerih je zmagala Srbska napredna stranka (SNS). Hkrati z njimi so potekale tudi predsedniške volitve, na katerih je bil Vučić izvoljen za nov mandat.

Kot je danes dejal srbski predsednik, je za Srbijo zelo pomembno ohraniti mir in stabilnost ter notranjo trdnost in pokazati vso demokratičnost. Ta volilna kampanja je priložnost, da se državljanom na civiliziran način predstavi različne ideje, programe in politike, pri čemer je pomembno, da zmagajo najboljši, je poudaril.

Vučić je izrazil prepričanje, da bodo te volitve "okrepile demokracijo v Srbiji in hkrati zagotovile varno pot v prihodnost za naše otroke in našo državo".