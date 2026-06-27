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Vučić: Le še nekaj tednov bom predsednik, nato bom odstopil

Beograd, 27. 06. 2026 20.06 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Aleksandar Vučić

V Beogradu je kljub vročini potekal shod vladajoče Srbske napredne stranke pod sloganom Srbija – ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil.

Aleksandar Vučić je še napovedal, da bo v ponedeljek predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim.

Zaradi shoda, ki so se ga po poročanju srbskih medijev udeležili ljudje iz vse Srbije, pa tudi iz Republike Srbske, Črne gore in Severne Makedonije, bo središče Beograda do ponedeljka zjutraj zaprto za ves promet.

Udeleženci so na shodu danes razgrnili veliko srbsko zastavo, za katero so srbski mediji že prej objavili, da je dolga več kot 500 metrov in široka deset metrov. Glavni dogodek je potekal na trgu pred srbskim parlamentom, spremljevalni program pa se je začel že davi.

Provladni shod v Beogradu
Provladni shod v Beogradu
FOTO: Profimedia

Shod v Beogradu je del kampanje Srbija zmaguje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja Študenti zmagujejo, ki poziva k predčasnim parlamentarnim volitvam.

Že v petek so v Srbiji odprli odseka avtoceste Moravski koridor, ki se ga je udeležil Vučić. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je javnost ta dogodek razumela kot začetek volilne kampanje.

Študenti medtem za nedeljo napovedujejo svoj protestni shod v Kraljevu, na katerem pričakujejo več deset tisoč ljudi iz vse države. Gre za nove v okviru vala protivladnih protestov, ki trajajo že več kot leto in pol in so se začeli zaradi smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra 2024.

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KOMENTARJI5

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tamiflu
27. 06. 2026 21.30
pravi lopov in baraba, ker ne zmore zbrat dovolj naroda ,si je omislil vele zastavo, in bo po vseh medijih kikirikal, da je bilo samo pod zastavi, ki so seje hoteli vsi dotaknit in jo nosit, vsaj 50 tisoč ljudi, seveda navoženih iz tujine, ampak to njemu ni mar
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0 0
Misanthrope
27. 06. 2026 21.18
A ga je Stevo nalomu 🤣
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-1
0 1
BroNo1
27. 06. 2026 21.06
Draga Srbija ne želte si levičarje na oblasti…..
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+2
7 5
VELIMIROVICH
27. 06. 2026 21.08
Vucic ni desnicar, samo glumi da je
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+0
2 2
Rožle Patriot
27. 06. 2026 21.18
Jah, če ima LJ. Ćarapana za prijatelja se je za vprašat ... Mogoče pa Vučič ne ve, da je njegov Zoka Lewakus ... !!???
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+2
2 0
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