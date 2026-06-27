Vučić: Le še nekaj tednov bom predsednik, nato bom odstopil

Aleksandar Vučić je še napovedal, da bo v ponedeljek predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim.

Zaradi shoda, ki so se ga po poročanju srbskih medijev udeležili ljudje iz vse Srbije, pa tudi iz Republike Srbske, Črne gore in Severne Makedonije, bo središče Beograda do ponedeljka zjutraj zaprto za ves promet.

Udeleženci so na shodu danes razgrnili veliko srbsko zastavo, za katero so srbski mediji že prej objavili, da je dolga več kot 500 metrov in široka deset metrov. Glavni dogodek je potekal na trgu pred srbskim parlamentom, spremljevalni program pa se je začel že davi.