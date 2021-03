Vučić se je zaradi izjav o malvaziji opravičil istrskim vinarjem

"Vino (malvazija) je gnusno in nihče ga ne more piti," je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić v intervjuju za bosansko komercialno televizijo Face. BiH je Vučić osebno podaril 10.000 odmerkov cepiva proti covidu-19, poroča index.hr.

Z izjavo je prizadel številne istrske vinarje, zato sem jim je danes opravičil. "Storil sem veliko napak in delam jih vsak dan. Mislim, da je to razlika med običajnimi ljudmi in tistimi, ki se pretvarjajo, da so brez grehov," je dejal v posnetku na Instagramu.