Tujina

Vučić Šiju: Najbolje, da mi pripravijo seznam, s kom smem govoriti

Peking, 25. 05. 2026 12.50 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Aleksandar Vučić

Kitajski predsednik Ši Džinping je v zadnjih mesecih gostil številne svetovne voditelje, med zadnjimi pa je bil na obisku tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ta naj bi se kitajskemu voditelju pritoževal nad domnevnimi evropskimi prizadevanji, da bi mu preprečili krepitev vezi z največjim mednarodnim vlagateljem v Srbiji.

Diplomatski obisk Vučića se je začel z negodovanjem pri Džinpingu glede odnosa Evropske unije. Srbski predsednik mu je namreč povedal, da skuša Evropska unija "diktirati" srbsko diplomatsko politiko z zahtevami, naj se vzdržijo neposrednih pogovorov s Kremljem, piše Euronews.

"Najbolje bi bilo, da mi preprosto pripravijo seznam želja, s kom smem govoriti in s kom ne," je dejal na novinarski konferenci. "Potem pa, zakaj sploh potrebujemo predsednika? Zakaj potrebujemo vlado?"

"Srbija je avtonomna, suverena in neodvisna država ter bo še naprej ravnala v skladu s svojimi interesi," je bil jasen Vučić v Pekingu.

Državi imata sicer precej prijateljske vezi, prav tako imata vzpostavljen sporazum o prosti trgovini. Kitajska je namreč največji tuji vlagatelj v Srbiji, sporazum pa predvideva tudi postopno odpravo carin na skoraj ves srbski uvoz na Kitajsko v naslednjem desetletju.

A prav to "prijateljstvo" je trn v peti Evropski uniji, zato je Srbija na čakalni vrsti za članstvo že od leta 2009. Poleg tega je bil sporazum o prosti trgovini sklenjen ravno v času, ko je EU skušala povečati pritisk na uvoz kitajskih električnih vozil, da bi zaščitila notranji trg unije.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Masai_Mara
25. 05. 2026 13.57
E moj Vućko..tudi zate raste palica...brez skrbi. Vsi avtoritarci končajo na podoben način.
LevoDesniPles
25. 05. 2026 13.42
velika večina europilandije ima vtetoviran klukc ter gene brkatega, te pa zavohaš na megametre
