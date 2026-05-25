Vučić Šiju: Najbolje, da mi pripravijo seznam, s kom smem govoriti

Diplomatski obisk Vučića se je začel z negodovanjem pri Džinpingu glede odnosa Evropske unije. Srbski predsednik mu je namreč povedal, da skuša Evropska unija "diktirati" srbsko diplomatsko politiko z zahtevami, naj se vzdržijo neposrednih pogovorov s Kremljem, piše Euronews.

"Najbolje bi bilo, da mi preprosto pripravijo seznam želja, s kom smem govoriti in s kom ne," je dejal na novinarski konferenci. "Potem pa, zakaj sploh potrebujemo predsednika? Zakaj potrebujemo vlado?"

"Srbija je avtonomna, suverena in neodvisna država ter bo še naprej ravnala v skladu s svojimi interesi," je bil jasen Vučić v Pekingu.

Državi imata sicer precej prijateljske vezi, prav tako imata vzpostavljen sporazum o prosti trgovini. Kitajska je namreč največji tuji vlagatelj v Srbiji, sporazum pa predvideva tudi postopno odpravo carin na skoraj ves srbski uvoz na Kitajsko v naslednjem desetletju.

A prav to "prijateljstvo" je trn v peti Evropski uniji, zato je Srbija na čakalni vrsti za članstvo že od leta 2009. Poleg tega je bil sporazum o prosti trgovini sklenjen ravno v času, ko je EU skušala povečati pritisk na uvoz kitajskih električnih vozil, da bi zaščitila notranji trg unije.