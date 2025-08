V zvezi s padcem nadstreška pridržali nekdanjega ministra, Vučić sklical Svet za nacionalno varnost

Zaradi sumov korupcije v zvezi z obnovo železniške postaje v Novem Sadu so pridržali šest ljudi, med njimi tudi nekdanjega gradbenega ministra. Postaja je bila novembra lani prizorišče smrtonosnega padca nadstreška, ki je terjal 16 življenj in sprožil množične protivladne proteste. Nekateri provladni mediji poročajo, da je to posledica "množičnega poskusa državnega udara tožilcev po navodilih Zahoda". Srbski predsednik Vučić je zato za soboto sklical nujno sejo Sveta za nacionalno varnost.