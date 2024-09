Vučić spet gostil Jankovića in se mu zahvalil za vse nasvete

"Zelo sem vesel, da sem imel priložnost gostiti našega prijatelja, ljubljanskega župana, tukaj v Loznici. Zahvaljujem se mu za nasvete in ideje, kako izboljšati samo mesto in življenje ljudi," je srbski predsednik Aleksandar Vučić zapisal na družbeno omrežje Facebook po tem, ko je ponovno gostil ljubljanskega župana Zorana Jankovića .

Vučić je zapisal, da so veliko že naredili, da morajo in zmorejo narediti še več. Dodal je, da ima Janković ogromne rezultate. "Pričakujem ga tudi v Beogradu in se veselim nadaljnjega sodelovanja pri številnih projektih," je še napovedal Vučić.