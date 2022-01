Vučić: Srbija se avstralskim športnikom ne bo maščevala

"Ne bomo maščevalni, avstralski narod ni nič kriv. Narod je pokazal, da je z nami, politika ni bila. Avstralski športniki bodo k nam kmalu prišli na atletsko prvenstvo in mi jih bomo pričakali odprtih rok. Obnašali se bomo povsem drugače, kot so se oni do Đokovića," je dejal predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je s teniškim igralcem pred letom v domovino opravil tudi telefonski pogovor.

Ob tem je dejal, da Đokovića doma nestrpno pričakujejo. "Vrne se lahko pokončno, za nas je heroj. Tisti, ki mislijo, da so izgnali neke principe, so dokazali, da jih sploh nimajo. Deset dni so maltretirali teniškega igralca, da bi mu na koncu sporočili tisto, kar so že od začetka vedeli, da mu bodo. Ne bi bilo težav, če bi mu že na začetku povedali, da ga kot necepljenega ne bodo spustili v državo. Nato pa so se spomnili zdravstvenih izjem, po katerih so nekateri lahko dobili vizo. Novak je vse storil tako, kot je bilo treba, a mora vseeno domov," je ogorčen Vučić.