Vučić: Tako kot je Janša prišel iz zapora in jih premagal, jih bom tudi jaz premagal iz zapora

Nekdanji srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljskem nastopu na televiziji Pink ostro kritiziral povolilno dogajanje in novo politično večino obtožil, da se namesto reševanja težav državljanov ukvarja s pregonom političnih nasprotnikov. Po njegovih besedah njegovi nasprotniki zaman iščejo razloge za njegovo morebitno aretacijo. "Ne vedo, kaj bi z menoj. Zelo težko, skoraj nemogoče je najti resen razlog," je dejal. Zatrdil je, da ni nikoli sodeloval pri kriminalnih dejavnostih ali si prisvojil tujega denarja. Prav tako je zanikal, da bi imel bančne račune ali premoženje v tujini. "Napake v politiki so eno, kriminal pa nekaj drugega," je poudaril. Na televiziji Pink je morebitno zaporno kazen očitno primerjal z izkušnjo slovenskega premierja Janeza Janše. "Tako kot je Janša prišel iz zapora in jih premagal, jih bom tudi jaz premagal iz zapora. Tudi iz zapora jih bom premagal," je izjavil Vučić. Ob tem je priznal volilni poraz in napovedal prenovo Srbske napredne stranke (SNS), ki jo želi pomladiti in pripraviti na vrnitev na oblast. Dejal je, da so volivci stranki med drugim očitali aroganco in zlorabe oblasti ter da bo morala najprej odpraviti lastne napake.

Srbija po volitvh FOTO: AP

Aretirana visoka policijska funkcionarja

Eden najodmevnejših dogodkov po volitvah je nedeljska aretacija načelnika uprave kriminalistične policije Marka Kričaka in vodje službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića. Po poročanju tednika Radar so ju prijeli po odredbi višjega javnega tožilstva v Beogradu zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Preiskava je povezana s primerom umora Aleksandra Nešovića, znanega kot Baja, v restavraciji 27 v beograjskem naselju Senjak. V tem primeru je bil maja aretiran tudi takratni vodja beograjske policije Veselin Milić, ki so ga sprva sumili sodelovanja pri prikrivanju sledi umora. Tožilstvo je pozneje del kazenske ovadbe zoper njega zavrglo, postopek zaradi drugih očitanih dejanj pa se je nadaljeval. Milićevi odvetniki so konec julija vložili kazensko ovadbo proti Kričaku in Sekuloviću. Očitali so jima, da tožilstvu nista predložila dokazov, ki bi lahko ovrgli del obtožb proti Miliću. Vučić je ob aretaciji dejal, da ni zadovoljen s položajem, v katerem se je znašel Kričak. Po njegovih besedah je policijske funkcionarje že med preiskavo opozarjal, naj primer obravnavajo strokovno in ne kot osebni obračun.

Dve leti po tragediji v Novem Sadu še vedno brez začetka sojenja

Povolilno dogajanje je zaznamovala tudi druga obletnica zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. V nedeljo so študenti in državljani pripravili spominski shod. V oddaji Utisak nedelje so novinar Vuk Cvijić, profesor beograjske filozofske fakultete Ognjen Radonjić in upokojena sodnica vrhovnega sodišča Vida Petrović Škero razpravljali o možnosti ugotavljanja odgovornosti nekdanjih oblastnikov. Radonjić, član neformalne preiskovalne komisije, je ocenil, da obstajajo razlogi tudi za zaslišanje nekdanjega predsednika Vučića. Po njegovih navedbah so bile ključne odločitve o projektu sprejete v predsednikovem kabinetu, čeprav ta formalno ni bil pristojen za njegovo izvajanje. Vučić je namigovanja o svoji vpletenosti že večkrat zavrnil. V televizijskem nastopu je ironično pripomnil, da ga zdaj, dve leti po nesreči, obtožujejo tudi za zrušenje nadstreška.

Tragedija v Novem Sadu leta 2024. FOTO: Profimedia

Banka Alta ostala brez dovoljenja, nekdanji predsednik zahteva pojasnila

Poleg aretacij politično ozračje v Srbiji zaostrujejo tudi dogodki v bančnem sektorju. Narodna banka Srbije je banki Alta odvzela dovoljenje za poslovanje, tožilstvo za organizirani kriminal pa je že 27. oktobra od centralne banke zahtevalo podatke o vseh transakcijah banke v tujino v preteklem mesecu. Policija je v soboto obiskala območje sedeža banke, v javnosti pa so se pojavila poročila, da je njen lastnik Davor Macura zapustil državo. Njegovo trenutno prebivališče iz posredovanih informacij ni potrjeno. Nekdanji generalni sekretar Združenja bank Srbije Veroljub Dugalić je za N1 ocenil, da primer ne bo ogrozil stabilnosti celotnega bančnega sistema, predstavlja pa madež na njegovem ugledu. Ob tem je izpostavil vprašanje, zakaj je centralna banka težave pri poslovanju Alte začela javno obravnavati šele po volitvah. "Če bi bil 25. oktobra volilni rezultat drugačen, ali bi imela ta banka potem težave?" se je vprašal. Dugalić je banko označil za strankarsko povezano. Poudaril je tudi, da so vloge komitentov zavarovane do 50.000 evrov v skladu s sistemom jamstva za vloge. Vučić je v nedeljskem nastopu dejal, da se mu zdi odvzem dovoljenja nenavaden, predvsem zaradi njegove časovne umestitve.

Milijarder, povezan z Vučićevim velikim projektom, prodal luksuzno stanovanje

Pozornost je pritegnila tudi novica, da je emiratski milijarder Mohamed Alabar, eden ključnih zasebnih partnerjev pri projektu Beograd na vodi, prodal svoje luksuzno stanovanje v tem kompleksu. Po poročanju Forbes Srbija gre za 344 kvadratnih metrov velik penthouse v stavbi BW Residences. Prodajo je potrdilo tudi Alabarovo podjetje Eagle Hills. Forbes Srbija je preverjal, ali je prodaja povezana z volilnim porazom Vučićeve stranke. V podjetju Eagle Hills so takšno razlago zavrnili in poudarili, da gre izključno za zasebno nepremičninsko transakcijo. Alabar naj bi obdržal svojo vilo na Dedinju in nadaljeval sodelovanje pri projektu Beograd na vodi.

Študentsko gibanje v Srbiji FOTO: AP

Študentska lista napoveduje obračun s korupcijo in reforme državnih institucij

Zmagovalci parlamentarnih volitev medtem predstavljajo načrte za prevzem oblasti. Predstavnik Študentske liste in profesor beograjske kemijske fakultete Radomir Saičić je v intervjuju prednostne naloge prihodnje vlade. V prvih 30 dneh želijo zagotoviti stabilnost valute, redno izplačevanje plač in pokojnin ter nemoteno oskrbo z energijo. Napovedujejo tudi pogovore v Washingtonu o ameriških sankcijah proti srbski naftni družbi NIS in v Moskvi o dolgoročnih dogovorih glede dobave plina. V prvih sto dneh nameravajo izvesti ukrepe za zmanjšanje vpliva kriminala na državne institucije, prestrukturiranje javnega sektorja in profesionalizacijo upravljanja. Saičić je napovedal tudi revizijo pomembnih državnih projektov, strožji nadzor nad korupcijo in postopke za vračanje nezakonito pridobljenega premoženja funkcionarjev ter financerjev političnih strank. V enem letu načrtujejo sprejetje reformne zakonodaje na področjih davkov, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva in preprečevanja korupcije.

Srbija pred zahtevnim prenosom oblasti