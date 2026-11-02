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Vučić: Tako kot je Janša prišel iz zapora in jih premagal, jih bom tudi jaz premagal iz zapora

Beograd, 02. 11. 2026 08.20 pred 1 uro 5 min branja 127

Avtor:
N.Š.
Aleksandar Vučić

Srbijo po parlamentarnih volitvah, na katerih je dolgoletno vladajočo Srbsko napredno stranko premagala Študentska lista, pretresajo aretacije, preiskave in razprave o odgovornosti nekdanjih oblastnikov. Policija je prijela dva visoka policijska funkcionarja, srbska centralna banka je odvzela dovoljenje za poslovanje banki Alta, vse glasnejše pa so tudi zahteve po preiskavi odgovornosti za zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je umrlo 16 ljudi. Nekdanji predsednik Aleksandar Vučić zavrača namigovanja o svoji kazenski odgovornosti in zatrjuje, da ga grožnje z aretacijo ne bodo prestrašile. Medtem zmagovalci volitev že predstavljajo načrte za prvih sto dni nove vlade.

Nekdanji srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljskem nastopu na televiziji Pink ostro kritiziral povolilno dogajanje in novo politično večino obtožil, da se namesto reševanja težav državljanov ukvarja s pregonom političnih nasprotnikov.

Po njegovih besedah njegovi nasprotniki zaman iščejo razloge za njegovo morebitno aretacijo.

"Ne vedo, kaj bi z menoj. Zelo težko, skoraj nemogoče je najti resen razlog," je dejal. Zatrdil je, da ni nikoli sodeloval pri kriminalnih dejavnostih ali si prisvojil tujega denarja. Prav tako je zanikal, da bi imel bančne račune ali premoženje v tujini. "Napake v politiki so eno, kriminal pa nekaj drugega," je poudaril.

Na televiziji Pink je morebitno zaporno kazen očitno primerjal z izkušnjo slovenskega premierja Janeza Janše. "Tako kot je Janša prišel iz zapora in jih premagal, jih bom tudi jaz premagal iz zapora. Tudi iz zapora jih bom premagal," je izjavil Vučić.

Ob tem je priznal volilni poraz in napovedal prenovo Srbske napredne stranke (SNS), ki jo želi pomladiti in pripraviti na vrnitev na oblast. Dejal je, da so volivci stranki med drugim očitali aroganco in zlorabe oblasti ter da bo morala najprej odpraviti lastne napake.

Srbija po volitvh
Srbija po volitvh
FOTO: AP

Aretirana visoka policijska funkcionarja

Eden najodmevnejših dogodkov po volitvah je nedeljska aretacija načelnika uprave kriminalistične policije Marka Kričaka in vodje službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića.

Po poročanju tednika Radar so ju prijeli po odredbi višjega javnega tožilstva v Beogradu zaradi suma zlorabe uradnega položaja.

Preiskava je povezana s primerom umora Aleksandra Nešovića, znanega kot Baja, v restavraciji 27 v beograjskem naselju Senjak.

V tem primeru je bil maja aretiran tudi takratni vodja beograjske policije Veselin Milić, ki so ga sprva sumili sodelovanja pri prikrivanju sledi umora. Tožilstvo je pozneje del kazenske ovadbe zoper njega zavrglo, postopek zaradi drugih očitanih dejanj pa se je nadaljeval.

Milićevi odvetniki so konec julija vložili kazensko ovadbo proti Kričaku in Sekuloviću. Očitali so jima, da tožilstvu nista predložila dokazov, ki bi lahko ovrgli del obtožb proti Miliću.

Vučić je ob aretaciji dejal, da ni zadovoljen s položajem, v katerem se je znašel Kričak. Po njegovih besedah je policijske funkcionarje že med preiskavo opozarjal, naj primer obravnavajo strokovno in ne kot osebni obračun.

Dve leti po tragediji v Novem Sadu še vedno brez začetka sojenja

Povolilno dogajanje je zaznamovala tudi druga obletnica zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. V nedeljo so študenti in državljani pripravili spominski shod. 

V oddaji Utisak nedelje so novinar Vuk Cvijić, profesor beograjske filozofske fakultete Ognjen Radonjić in upokojena sodnica vrhovnega sodišča Vida Petrović Škero razpravljali o možnosti ugotavljanja odgovornosti nekdanjih oblastnikov. Radonjić, član neformalne preiskovalne komisije, je ocenil, da obstajajo razlogi tudi za zaslišanje nekdanjega predsednika Vučića. Po njegovih navedbah so bile ključne odločitve o projektu sprejete v predsednikovem kabinetu, čeprav ta formalno ni bil pristojen za njegovo izvajanje. 

Vučić je namigovanja o svoji vpletenosti že večkrat zavrnil. V televizijskem nastopu je ironično pripomnil, da ga zdaj, dve leti po nesreči, obtožujejo tudi za zrušenje nadstreška.

Tragedija v Novem Sadu leta 2024.
Tragedija v Novem Sadu leta 2024.
FOTO: Profimedia

Banka Alta ostala brez dovoljenja, nekdanji predsednik zahteva pojasnila

Poleg aretacij politično ozračje v Srbiji zaostrujejo tudi dogodki v bančnem sektorju. Narodna banka Srbije je banki Alta odvzela dovoljenje za poslovanje, tožilstvo za organizirani kriminal pa je že 27. oktobra od centralne banke zahtevalo podatke o vseh transakcijah banke v tujino v preteklem mesecu.

Policija je v soboto obiskala območje sedeža banke, v javnosti pa so se pojavila poročila, da je njen lastnik Davor Macura zapustil državo. Njegovo trenutno prebivališče iz posredovanih informacij ni potrjeno.

Nekdanji generalni sekretar Združenja bank Srbije Veroljub Dugalić je za N1 ocenil, da primer ne bo ogrozil stabilnosti celotnega bančnega sistema, predstavlja pa madež na njegovem ugledu.

Ob tem je izpostavil vprašanje, zakaj je centralna banka težave pri poslovanju Alte začela javno obravnavati šele po volitvah. "Če bi bil 25. oktobra volilni rezultat drugačen, ali bi imela ta banka potem težave?" se je vprašal.

Dugalić je banko označil za strankarsko povezano. Poudaril je tudi, da so vloge komitentov zavarovane do 50.000 evrov v skladu s sistemom jamstva za vloge.

Vučić je v nedeljskem nastopu dejal, da se mu zdi odvzem dovoljenja nenavaden, predvsem zaradi njegove časovne umestitve. 

Milijarder, povezan z Vučićevim velikim projektom, prodal luksuzno stanovanje

Pozornost je pritegnila tudi novica, da je emiratski milijarder Mohamed Alabar, eden ključnih zasebnih partnerjev pri projektu Beograd na vodi, prodal svoje luksuzno stanovanje v tem kompleksu.

Po poročanju Forbes Srbija gre za 344 kvadratnih metrov velik penthouse v stavbi BW Residences. Prodajo je potrdilo tudi Alabarovo podjetje Eagle Hills.

Forbes Srbija je preverjal, ali je prodaja povezana z volilnim porazom Vučićeve stranke. V podjetju Eagle Hills so takšno razlago zavrnili in poudarili, da gre izključno za zasebno nepremičninsko transakcijo. Alabar naj bi obdržal svojo vilo na Dedinju in nadaljeval sodelovanje pri projektu Beograd na vodi. 

Študentsko gibanje v Srbiji
Študentsko gibanje v Srbiji
FOTO: AP

Študentska lista napoveduje obračun s korupcijo in reforme državnih institucij

Zmagovalci parlamentarnih volitev medtem predstavljajo načrte za prevzem oblasti. Predstavnik Študentske liste in profesor beograjske kemijske fakultete Radomir Saičić je v intervjuju prednostne naloge prihodnje vlade.

V prvih 30 dneh želijo zagotoviti stabilnost valute, redno izplačevanje plač in pokojnin ter nemoteno oskrbo z energijo. Napovedujejo tudi pogovore v Washingtonu o ameriških sankcijah proti srbski naftni družbi NIS in v Moskvi o dolgoročnih dogovorih glede dobave plina.

V prvih sto dneh nameravajo izvesti ukrepe za zmanjšanje vpliva kriminala na državne institucije, prestrukturiranje javnega sektorja in profesionalizacijo upravljanja.

Saičić je napovedal tudi revizijo pomembnih državnih projektov, strožji nadzor nad korupcijo in postopke za vračanje nezakonito pridobljenega premoženja funkcionarjev ter financerjev političnih strank.

V enem letu načrtujejo sprejetje reformne zakonodaje na področjih davkov, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva in preprečevanja korupcije.

Srbija pred zahtevnim prenosom oblasti

Politični preobrat je posledica predčasnih parlamentarnih volitev, ki so sledile dolgotrajnim študentskim in protikorupcijskim protestom po tragediji v Novem Sadu. Vučićeva politična struktura je po približno 14 letih izgubila prevladujoč položaj v državi.

Obdobje pred oblikovanjem nove vlade tako zaznamujejo kazenske preiskave, spremembe v institucijah, finančni pretresi in vprašanja odgovornosti nekdanjih nosilcev oblasti.

Profesor Ognjen Radonjić je v oddaji Utisak nedelje opozoril, da je obdobje med volitvami in oblikovanjem nove vlade lahko posebej nestabilno. Po njegovem mnenju bodo pomembno vlogo pri zagotavljanju delovanja institucij imeli zaposleni, ki bodo opozarjali na morebitne nepravilnosti. Vučić medtem napoveduje, da bo njegova stranka v opoziciji dejavna in da se namerava vrniti na oblast. 

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KOMENTARJI127

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02. 11. 2026 09.51
Ne moremo in ne moremo od Srbije vstran. Posiljujete nam te novice in še več, mešate d rek z našo politiko. Slovenija pa tone in tone.....
Odgovori
+4
5 1
FreedomMan
02. 11. 2026 09.53
Sđs pač... dokler se ne rešimo sđs,snežiča, stevanovića jankovića in podobnih bo tako.
Odgovori
+5
7 2
Beli Brko
02. 11. 2026 09.53
Najverjetneje zato, ker so netilci sporov in vojn na balkanu.
Odgovori
-1
1 2
Cervantes Saavedra
02. 11. 2026 09.56
za dž: Te to moti zato, ker nekdanja Orbanova Madžarska, Vučićeva Srbija... tako hudo spominjata na Slovenijo našega Ostarelega abraza. Isti d rek kot si dobro opazil.
Odgovori
0 0
Jožajoža
02. 11. 2026 09.51
Tudi pri nas bi bilo potrebno preveriti,a mi mogoče NLB ki jo "vodi" jabšev pudelj brodnjak ni bankomat janše.proraćun je v celoti nhegov.v obdobju 2020-2022 je izginilo 15 milijard
Odgovori
+2
2 0
Beli Brko
02. 11. 2026 09.54
Kdo je štel?
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
02. 11. 2026 09.50
dobra primerjava
Odgovori
+4
5 1
HitriKrtek
02. 11. 2026 09.46
Nehajmo promovirati terroriste kot je Vučič!
Odgovori
+11
12 1
FreedomMan
02. 11. 2026 09.43
Oba sta po očetu Albanca... malce raziščite o tem na internetu.
Odgovori
-7
7 14
Beli Brko
02. 11. 2026 09.44
Janez je od tu.
Odgovori
-7
4 11
Roadkill
02. 11. 2026 09.50
ali so imeli tudi pri Vučiću doma pekarno?
Odgovori
-2
2 4
FreedomMan
02. 11. 2026 09.55
On je, samo oče pa ni.
Odgovori
-1
0 1
HitriKrtek
02. 11. 2026 09.42
Janša bo še odgovarjal za stvari! Iz katerih se je sam vem izpustil!
Odgovori
+7
10 3
Ve?ni optimist
02. 11. 2026 09.47
Še kar ne verjamete, da so ga politično preganjali, .... dokazano, .... pa še kar pišete svojegalvo oziroma po levičarsko
Odgovori
+0
2 2
ArkaMast
02. 11. 2026 09.38
Zdaj se pa boji, da bo šel v zapor, ker ne more več prikrivati svojih dejanj. Paničen je. Kot naš StevanoviĆ.
Odgovori
+8
10 2
Beli Brko
02. 11. 2026 09.38
Le vkup, le vkup ubogi antijanšisti. Antijanšisti vkup štrihate.
Odgovori
-8
5 13
ibasumik
02. 11. 2026 09.40
antijanšist = antifašist
Odgovori
+11
12 1
Beli Brko
02. 11. 2026 09.43
V demokraciji smo.
Odgovori
+1
2 1
HitriKrtek
02. 11. 2026 09.47
Beli Brko... si malo belo našmrko? Tako tvoj Janšek?
Odgovori
0 0
Beli Brko
02. 11. 2026 09.52
To je tebi smešno? 🤦 Beli brko je Luka.
Odgovori
0 0
koral45
02. 11. 2026 09.38
Kakšni se primerjajo med seboj, vzornike Trampa, Putina, Kima, Bolsonara itd, so pa izpustili.
Odgovori
+4
5 1
Puško v koruzo
02. 11. 2026 09.38
Janša sodeluje z vsemi s katerimi ima korist. Vseeno je njemu če je nekdo levičar, desničar, komunist... važno je da gre v žep. Je najel kakšne kredite kdaj? Ni, ker ima dovolj gotovine v vreči zakopane bog ve kje. Potem pa ubogega Luko Mesca nadlegujejo, da je dobil rahlo ugodnejšo obrestno mero za 180000 evrski kredit. Človek vsaj ne krade in najame kredit ki ga bo odplačeval 20 let.
Odgovori
+7
10 3
Beli Brko
02. 11. 2026 09.42
Hvala da si omenil. Dodajam: Luka plus še trije. Ti trije so zaposleni pri gorenjski banki. In to je to. Gorenjska banka je srbska mimogrede...
Odgovori
-2
1 3
Beli Brko
02. 11. 2026 09.46
Tako pač je.
Odgovori
0 0
Ve?ni optimist
02. 11. 2026 09.48
Puško: a si lahko bolj zaveden, .... ne vem no, ... eni ste čisto brez svojih možaganov
Odgovori
0 0
janezeki
02. 11. 2026 09.53
Mene bolj zanima kje je večina denarja od prodaje orožja hrvatom in bosancem.
Odgovori
+1
1 0
Beli Brko
02. 11. 2026 09.57
Jj je pohopsal. Gradi apartmane po hrvaški obali, njegov brat pa v avstriji.
Odgovori
0 0
ZIPPO
02. 11. 2026 09.38
V pripor z njim,pa naj tam joka in pametuje.
Odgovori
+5
5 0
natmat
02. 11. 2026 09.36
Se pravi da edino še mi imamo zapornika in kreminalca na oblasti...drugje so se jih rešili...
Odgovori
+11
12 1
zavetnik
02. 11. 2026 09.34
Mislim da bosta Vučić in Janša kmalu vodila državo Srbijo in Slovenijo iz zapora samo če bi sodišča in tožilstva bila objektivna in nepristranska bi se to že zgodilo vendar nikoli ni prepozno
Odgovori
+6
10 4
medwd
02. 11. 2026 09.34
Zelo dober renome ima SLovenija
Odgovori
+5
5 0
yolli
02. 11. 2026 09.34
Kdo je že pisal pisma podpore Vučiću ob boju proti študentom........Ni bil to Janša......še eden v vrsti medijskih spinov iz leve
Odgovori
-2
4 6
Definbahija
02. 11. 2026 09.32
Isti UuDBA 🐤 🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
bazilika555
02. 11. 2026 09.32
Stari pregovori so zakon: Gliha vkup štriha.
Odgovori
+7
7 0
biggbrader
02. 11. 2026 09.30
To ni nič drugega kot rehabilitacija Jankovića s strani lewe opcije. Saj nismo iz lune padli.
Odgovori
-10
2 12
tito73
02. 11. 2026 09.31
Ne ti si z Marsa na beton prletu!
Odgovori
+9
10 1
Cervantes Saavedra
02. 11. 2026 09.34
A zasebni sprejem Orbana v zasebni hiši Vučića in začetek preganjanja korupcije v Srbiji je zate nič drugega kot rehabilitacija Jankovića?
Odgovori
+6
6 0
MrtvoPijan
02. 11. 2026 09.29
Obstaja ena bistvena razlika. Ti iz zapora živ ne boš prišel!
Odgovori
+10
11 1
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